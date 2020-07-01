高雄市長選戰打得火熱 藍綠都在搶年輕人！

從近年選戰生態觀察，年輕族群選票愈來愈關鍵，成了兵家必爭。高雄市長補選藍綠白參選人也紛紛網羅青年意見領袖入群，深耕「陸戰」，也加強「空戰」，談年輕族群關心的議題，拓展中間及青年選票，提振網路聲量。

民進黨參選人陳其邁競選總幹事趙天麟近日在IG貼出與中山大學學生會前會長林尚毅合照，寫上「高雄人才濟濟，是青年築夢的好所在，狂賀其邁再獲大將一名」，林尚毅將加入陳其邁團隊，專攻青年議題。

國民黨參選人李眉蓁今天上午掃街時被問到此事，她說，自己是三位參選人中最年輕的一位，比陳其邁小15歲，她最貼近年輕族群的心，團隊也會重視青年聲音，她昨天在臉書發文寫到「青年出陣，這一次，換我們做主」，要廣邀青年朋友加入她的團隊，發揮熱情與抱負。

李眉蓁陣營也找來高雄政府前青年局長林鼎超加入輔選團隊，出任青年團長，後續將舉辦青年座談等非典型選戰模式向青年催票。李眉蓁陣營說，年輕人返鄉投票意願愈高，對他選情愈加分，年輕選票自主性高，將持續訴諸理念，爭取青年人認同。

國民黨中央黨部近期也派駐人力到高雄協助輔選，李眉蓁掃街拜票時，身旁除了在地經營的民代幫忙帶路介紹，也有一群青年軍增添年輕氣息，這群青年夥伴除了李眉蓁陣營的青年志工、競總人員外，也有來自中央黨部青年團的成員加入。

國民黨青年團執行長蔡哲琛說，陳其邁陣營邀林尚毅加入競選團隊並不讓人意外，林與綠營互動甚深，也證明民進黨喊「政黨退出校園攏係假」，民進黨長期砸資源攏絡學生意見領袖，相較於黨產被凍結的國民黨相比，簡直時「貴族對上貧民」，資源天差地遠，但國民黨仍會一步一腳印，持續用行動及政策訴諸理念，以最謙卑的姿態爭取青年世代的支持與認同。