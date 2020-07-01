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澎湖馬糞海膽開放採捕 嚐鮮趁時

中央社 / 澎湖縣1日電

澎湖馬糞海膽今天開放採捕，馬公第三漁港市場魚貨、小管滿滿，市場僅有零星海膽販售，每顆大小在新台幣50至80元不等，不少遊客知道今天首賣，爭相搶購品嚐。

澎湖縣政府公告，今年7月1日起至8月31日止，這2個月內，開放准予採捕殼徑8公分以上的馬糞海膽，其餘時段一律禁採，如在禁漁期間違規採捕、處理、販賣或持有，依漁業法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科15萬元以下罰金，請漁民、業者確實遵守。

馬糞海膽與魔鬼海膽開放採捕，不少民眾凌晨下海採捕，馬公第三漁港市場攤位上，如常的小管、鮮魚或狗蝦等夏季漁汛，各攤位都是滿滿，今年海膽不像往年盛況，只有零星幾攤，每攤約在數十或百顆左右，每顆大小售價不一，約在50至80元不等，盒裝則是200至250元，吸引民眾搶購嚐鮮。

不過，市場銷售數量不如以往，澎湖國際海上花火節即將引爆，大量觀光遊客湧入，市場需求量大，漁民指出，今天所開放採捕的海膽，大宗的海膽被飯店或餐廳收購一空，因此市場上只有零星數量。

澎湖縣政府農漁局表示，馬糞海膽學名白棘三列海膽，由於海膽生殖腺被視為餐桌上的極品，是饕客最愛，經濟價值高，每公斤高達3000元以上。

海膽 澎湖 漁民

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