高雄市議長補選藍促加速 綠盼適當時間再議
高雄市議長補選，國民黨團意見分歧，有人傾向加速補選，也有人盼黨團取得共識再議，不過黨團今天仍「甲動」擬於下午敲定補選議長日期。民進黨以茲事體大，盼適當時間再進行補選。
高市議長許崑源過世，議會將補選議長，國民黨6月16日假投票選出曾麗燕為議長補選參選人；民進黨則有議員黃明太及鄭光峰登記角逐，會在7月2日協商出一人為議長補選參選人。
國民黨市議員劉德林今天告訴中央社記者，黨團今天甲動會提臨時動議案敲定議長補選日期。
據了解，國民黨內部有人提案連署擬7月8日補選議長，不過黨團有人不認同，市議員李亞築前天就在臉書發文批評黨團議員連署擬7月8日補選議長，但她未被告知，明顯不受尊重，不過稍後她又撤文。
據了解，國民黨團內部擬定13日補選議長，並通知今天「甲動」，預計下午會敲定議長補選時間。
民進黨團幹事長陳致中指出，民進黨團傾向適當時間補選議長，因為7月1日到21日，議會議程上午市政總質詢，下午預算審查會，恐無多餘的時間可以進行議長補選，盼另擇定適當的時間討論及補選。
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