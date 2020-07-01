屏科大樂齡大學 夫妻檔、姐弟檔 活到老學到老

屏東科技大學從2010年開始，開辦樂齡大學提供高齡者追求健康、自主、快樂的終身學習機會，昨舉辦第十屆108學年度結業典禮暨成果展，今年有83名學員結業，平均年齡60歲，最高齡為80歲，其中有10對夫妻檔，還有3對是姐弟帶著另一半一同參與。

屏科大校長戴昌賢說，屏科大提供大家發揮的空間，互相學習最好平台，希望大家的人生更充實、豐富與美麗。屏科大推廣教育處長彭克仲說，樂齡大學開辦迄今10周年，從學員開心的臉上，感受到大家內心的歡喜，這也是樂齡大學開辦的目的。

今年共83名學員，平均年齡為60歲，最高齡為80歲。有10對夫妻檔學員，還有3對是姐弟攜另一半共同參與。學員多數來自鄰近鄉鎮的民眾，更有學員每次上課遠從恆春搭客運再轉公車到學校，勤奮學習的方式詮釋學海無涯的道理。

屏科大樂齡大學課程內容替些銀髮學子量身打造，課程結合六學院教學資源規畫「高齡相關課程」、「健康休閒課程」、「學校特色課程」及「新知課程」四大類別。

「高齡相關課程」是搭配衛福部設計一連串適合銀髮族活動的課程；「健康休閒課程」如飛輪、繩梯、養生氣功、有氧、戶外冒險體驗乃是與休運系學生進行代間教學課程，讓高齡者與青年學子互動的學習場合，促進世代交流，消彌溝通斷層，也做到健康養生的老年生活。

「學校特色課程」如蔬果營養健康及應用、蛋品營養健康及應用、禽肉品營養健康及應用、美食小吃製作、小型無人機簡易操作；「新知課程」如皮革雕刻、棉紙撕畫、乾燥花香氛片、家庭緊急自救、音樂療法-提琴之美、南方歌仔戲、桌遊等。四大類別以單元方式呈現，無論是人文關懷、老人關照、養身保健等皆讓大家「樂在學習、忘記年齡」。