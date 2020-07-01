「一卡皮箱」即能輕鬆入住 高雄大同社會住宅開放承租
高雄市政府以舊警察宿舍整建的大同社會住宅，即起開放青年家庭、警消申請入住，屋內家電、家具一應俱全，每月租金只要7500元，號稱提了「一卡皮箱」，就能輕鬆入住。
高雄市都發局表示，大同社會住宅位在前金區大同、自強路口，鄰近前金國小、前金幼兒園及前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，就學、就醫等生活機能便利。
住宅發展處長翁浩建表示，大同社會住宅共提供48戶住宅，其中規畫30戶青年家庭戶，凡年滿20歲、40歲以下，在高雄市無自有房屋，家庭年所得低於111萬，且每人每月平均所得低於4萬5847元，設籍高雄或在高雄就業，有配偶或育有未成年子女的青年人，都能申請租用。
青年家庭戶室內空間約14坪，為2房1廳1衛房型，配備客廳桌椅、餐桌椅、床、衣櫃、書桌等家具，並有空調、冰箱、洗衣機、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電設備，能輕鬆入住。
大同社會住宅另為照顧警察消防員眷，也保留2戶給設籍高雄市或工作的警消人員申請；此外有16戶「長青戶」，提供年滿60歲，設籍且實際居住高雄市的長者申請。
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