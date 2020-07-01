玉荷包「臭蒂頭」嚴重 農友埋怨：農藥也治不了蟲蟲！

國內荔枝產季已近尾聲，今年高雄大樹區玉荷包著果率佳，看似豐收，卻有不少荔枝園飽受俗稱「臭蒂頭」荔枝細蛾危害。近3年來「蟲蟲危機」逐步爆發，旗山、大樹等地不少荔枝沒得收成，農友抱怨，政府考量食安核許的農藥效果不佳，荔枝殼扒開後有蟲無法賣，整園要砍除，損失慘重。

「臭蒂頭」正式學名是荔枝細蛾。蟲卵產在荔枝蒂頭或葉柄間，扒開果殼時乍見蟲體鑽出，常讓消費者起雞皮疙瘩。遭荔枝細蛾侵襲的荔枝成不良品，不易篩檢，農友為避免經營多年的品牌「砸鍋」，一株感染就滿園砍除。

高雄不少農友因種玉荷包成「百萬農戶」，拿過評鑑雙冠王的旗山果農林正雄是其一，他有出色的栽培技術，今年種的玉荷包卻臭蒂頭，心血泡湯。他說，農民目前用的是農政單位核許的第滅寧、撲滅松、力拔山及亞托敏、快得寧等農藥，「但根本治不了蟲蟲」。

也是得獎常勝軍的大樹區農會產銷班長尤惠璋說，過去慣用的農藥，12天至15天施藥一次即可，後來農政單位基於食安問題，改核許撲滅松等藥，施藥時間縮短為6至7天，用藥成本增加卻難以防蟲。

農戶因為荔枝細蛾肆虐，在農藥與食安的矛盾情仇中，面臨一場拉鋸戰。農業藥物毒物試驗所副研究員黃莉欣博士說，荔枝細蛾長期存在，無法根治，只能試圖降低危害，今年農友防治不理想，她憂心農友可能為清除荔枝椿象，用藥頻度增高，與防治荔枝細蛾的藥性重疊進而產生抗藥性。如果又沒有可以輪替使用的農藥，情況將更棘手。