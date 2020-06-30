疫情爆發後第一場 高市遠宏同濟會陪伴孤老防疫

受疫情影響，許多孤獨長輩很少外出，高雄市遠宏國際同濟會結合華山基金會舉辦關懷活動，今天邀請仁武區20位弱勢長輩一起到社區活動中心活動筋骨，同濟會成員陪著長輩一起跳洗手舞，玩預防失智的互動遊戲，同時捐贈10萬元經費給華山基金會當服務基金。

遠宏國際同濟會邀請20位長輩到仁武活動中心同樂，會長楊雅媚宣導抗疫觀念，示範正確戴口罩方式，而且帶著大家一起跳洗手舞，並協助長輩剪髮、按摩與剪指甲；同濟會另捐贈華山基金會10萬元長年服務經費，用行動支持社福團體。

楊老伯陪伴失智妻參加活動，他說，老婆車禍行動不便，兩人平日難得出門，每次出門幾乎就是去醫院，難得有機會外出參加聚會，心情相當愉快。