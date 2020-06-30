眼尖海巡發現油污 遏止污染擴散除污
停靠金門料羅商港「浯洲匯豐」貨輪今天中午遭眼尖的海巡人員發現漏油，經及時通報縣府環保局、港務處，在各單位應變人員不畏烈日攜手合作下，不到1小時就將海面油污全數清除。
金馬澎分署金門岸巡隊料羅商港安檢所人員上午10時50分執行港區巡邏時，在商港南堤碼頭發現本國籍貨輪「浯洲匯豐」停泊處附近水面浮有油花，面積約20平方公尺，疑為船體漏油，隨即通報金門縣政府港務處、環保局派員應變處理。
港務處、環保局，以及「浯」輪所屬的鴻順興海運公司人員，在11時多陸續抵達現場進行油污清理作業。並由安檢所人員在碼頭協助使用吸油棉除汙及搬運相關除汙廢棄物，轉交環保局人員處置。
經相關單位查證確認，應為「浯」輪油管破裂，造成船舶潤滑油外洩所致。在各單位攜手合作下，在11時45分將海面油污全數清除。
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