屏東劣地變身綠能電廠 天磯能源加碼農電共生

屏東縣政府推動嚴重地層下陷區太陽光電專案計畫再傳好消息，今年繼2家專案輔導業者先後動工後，天磯能源公司承租佳冬鄉地層下陷40公頃劣地建置太陽光電廠，今天舉行動工儀式，有別於其他光電廠單純發電，天磯和晁陽農產科技公司透過產學合作，在電板下方空間導入科技農業，開創提供潔淨能源並兼顧農業發展的「農電共生」新模式。

中央在屏東縣劃設的光電專區僅限林邊鄉，縣府以水利署先前劃定嚴重陷地層下陷區，劃為縣級光電專區，包含東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮，由縣府、台電、專案業者與地主四方協力，採專案集結升壓方式設置太陽光電，在台電保證20年收購業者躉售綠電電力制度下，讓土地休養生息恢復地力，涵養地下水，減緩地層下陷趨勢，並突破既有饋線不足問題，兼顧國土復育及活化地方產業等效益。

天磯能源公司董事長王愍迪說， 政府近年大力扶植再生能源相關產業，太陽能發電已為未來電力主角之一，太陽能電力也是近10年來成長最快的再生能源；天璣智慧能源為晁陽農產科技與微電能源集團投資的關係企業，除響應政府綠能政策，相信解決碳排放及溫室氣體過度排放所造成的全球暖化問題，再生能源是可靠且有效的辦法。

他說，公司在佳冬鄉蹲點費時年餘和上千地主溝通說明，完成地目變更並取得施工許可，過程不輕鬆，農民不必放任農地荒廢，每公頃可年收入至少40萬元租金；有別於單純的供電，這次引進晁陽農產科技在雲林縣的「農電共生」模式，在電板下方閒置空間導入科技農業，以精緻農產品對外銷售，甚至飼養蜜蜂、開觀光休閒農場，為農業創造無限可能。

縣長潘孟安說，為化解疑慮、簡化繁瑣的行政程序，縣府綠能辦公室單一窗口降低申請成本，也在契約中明定業者提存信託， 保障地主的權益；希望屏東縣22萬8000戶的民生用電，明年就能全部使用綠能光電。