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屏東劣地變身綠能電廠 天磯能源加碼農電共生

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
天磯能源公司承租屏東縣佳冬鄉劣地建置太陽光電廠今天舉行動工儀式，並開創提供潔淨能源並兼顧農業發展的「農電共生」新模式，屏東縣長潘孟安（右四）希望屏東縣22萬8000戶的民生用電，明年就能全部使用綠能光電。記者潘欣中／攝影
天磯能源公司承租屏東縣佳冬鄉劣地建置太陽光電廠今天舉行動工儀式，並開創提供潔淨能源並兼顧農業發展的「農電共生」新模式，屏東縣長潘孟安（右四）希望屏東縣22萬8000戶的民生用電，明年就能全部使用綠能光電。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府推動嚴重地層下陷區太陽光電專案計畫再傳好消息，今年繼2家專案輔導業者先後動工後，天磯能源公司承租佳冬鄉地層下陷40公頃劣地建置太陽光電廠，今天舉行動工儀式，有別於其他光電廠單純發電，天磯和晁陽農產科技公司透過產學合作，在電板下方空間導入科技農業，開創提供潔淨能源並兼顧農業發展的「農電共生」新模式。

中央在屏東縣劃設的光電專區僅限林邊鄉，縣府以水利署先前劃定嚴重陷地層下陷區，劃為縣級光電專區，包含東港、林邊、佳冬、枋寮等4鄉鎮，由縣府、台電、專案業者與地主四方協力，採專案集結升壓方式設置太陽光電，在台電保證20年收購業者躉售綠電電力制度下，讓土地休養生息恢復地力，涵養地下水，減緩地層下陷趨勢，並突破既有饋線不足問題，兼顧國土復育及活化地方產業等效益。

天磯能源公司董事長王愍迪說， 政府近年大力扶植再生能源相關產業，太陽能發電已為未來電力主角之一，太陽能電力也是近10年來成長最快的再生能源；天璣智慧能源為晁陽農產科技與微電能源集團投資的關係企業，除響應政府綠能政策，相信解決碳排放及溫室氣體過度排放所造成的全球暖化問題，再生能源是可靠且有效的辦法。

他說，公司在佳冬鄉蹲點費時年餘和上千地主溝通說明，完成地目變更並取得施工許可，過程不輕鬆，農民不必放任農地荒廢，每公頃可年收入至少40萬元租金；有別於單純的供電，這次引進晁陽農產科技在雲林縣的「農電共生」模式，在電板下方閒置空間導入科技農業，以精緻農產品對外銷售，甚至飼養蜜蜂、開觀光休閒農場，為農業創造無限可能。

縣長潘孟安說，為化解疑慮、簡化繁瑣的行政程序，縣府綠能辦公室單一窗口降低申請成本，也在契約中明定業者提存信託， 保障地主的權益；希望屏東縣22萬8000戶的民生用電，明年就能全部使用綠能光電。

屏東縣政府 地層下陷 再生能源

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