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2020高雄龍眼蜂蜜評鑑出爐 得獎蜂蜜8月上市即日起預購

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局舉辦高雄市龍眼蜂蜜評鑑，評選出優質龍眼蜂蜜。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦高雄市龍眼蜂蜜評鑑，評選出優質龍眼蜂蜜。圖／高雄市農業局提供

去年因氣候異常及暖冬，造成龍眼花開花率不佳、無蜜可採的窘境，導致全國龍眼蜂蜜評鑑都停辦。今年情況好轉，蜂蜜評鑑恢復舉辦，高雄市農業局舉辦高雄市龍眼蜂蜜評鑑，岡山、內門、田寮、阿蓮、大樹等區的蜂農報名，評鑑結果共有18名蜂農獲獎，其中包括5名特等獎、13名頭等獎。得獎蜂蜜8月上市，即日起開放預購。

高雄市代理市長楊明州表示，高雄市龍眼種植面積達1422.52公頃，多集中於大小崗山周圍的岡山、燕巢、阿蓮及田寮等區。養蜂是靠天吃飯的產業，蜂蜜收成的好壞，必須在天氣、溫度都適宜的狀況下，才能有高純度的品質。今年龍眼蜂蜜收成量雖較去年好，但仍不及正常年產量的一半，數量有限，民眾要買就要快！評鑑結果同步公布在高雄市農業局網站

得到特等獎的5位蜂農是朱先戊、楊朝守、蔡宗國、林聖茹及吳銘昇。得到頭獎的有陳保存、陳玠宇、林添枝、林志翰、林佳正、陳美錦、劉睿明、蔡昌男、黃家榮、陳國正、許惠坪、吳敏豪、黃全民。

高雄市國產龍眼蜂蜜經過初、複評兩階段，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留檢測，並就色澤、香氣、口感、純度等條件，嚴格把關，僅有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上高雄首選評鑑蜜，及使用蜂巢造型的專屬包裝。高雄市評鑑龍眼蜂蜜，具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，而且每一瓶蜂蜜都可追溯來源，希望帶給消費者吃得安心、放心，不用擔心買到來路不明的合成蜜。

農業局代理局長王正一表示，配合今年夏天本市高雄首選評鑑蜜的推出，也將於高雄首選電商平台https://www.khagri.org.tw/等同步上市，讓民眾不用出門也能方便購買。睽違一年的「2020大崗山龍眼蜂蜜文化節」，也將於8月22、23日在大崗山風景區如意公園登場，民眾也可以到現場選購今年度高雄首選評鑑蜜及相關蜂蜜產品，活動當天還有最受歡迎的蜂人表演及各項好康活動，相關活動訊息可上高雄市政府農業局網站查詢。高雄首選評鑑蜜自即日起開放預購，民眾可洽詢阿蓮、岡山、田寮、內門及大樹區農會。

高雄市農業局舉辦高雄市龍眼蜂蜜評鑑，共有18名蜂農獲獎，其中包括5名特等獎、13名頭等獎。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局舉辦高雄市龍眼蜂蜜評鑑，共有18名蜂農獲獎，其中包括5名特等獎、13名頭等獎。圖／高雄市農業局提供
僅有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上高雄首選評鑑蜜，及使用蜂巢造型的專屬包裝。圖／高雄市農業局提供
僅有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上高雄首選評鑑蜜，及使用蜂巢造型的專屬包裝。圖／高雄市農業局提供

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