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南迴草埔森永隧道試辦大型重機通行 警盯違規

中央社 / 屏東縣30日電

公路總局宣布今天中午12時起至12月31日中午12時，試辦南迴改草埔森永隧道開放大型重型機車通行，是全台首座通行大型重機的長隧道。屏東警方今天表示，將加派警力取締違規。

全長4617公尺的南迴公路草埔森永隧道，位於台東、屏東兩縣交界，橫跨達仁鄉森永村與獅子鄉草埔村之間。

屏東縣警局交通隊表示，從6月30日中午12時起至12月31日12時止試辦通行大型重機機6個月，250cc以上的黃牌車，以及550cc以上的紅牌車都可通行。

警方提醒大型重機駕駛，草埔隧道內最高速限每小時70公里、最低速限50公里；進入隧道應開啟車頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，隧道內嚴禁變換車道、同車道並行、超速、超車及逼車等違規駕駛行為。

轄區枋寮警分局與縣警局交通隊中午起加派警力於台9線及隧道巡邏，針對大型重型機車違規行為加強蒐證舉發，截至下午3時沒有違規事件。

警方呼籲駕駛人不要在隧道口（內）或車道上停車逗留，休息時應在安全不妨礙車輛通行處所停車，並遵守各項交通規則以維用路人安全。

屏東縣 重機 車道

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