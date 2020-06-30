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影／抗議不實指控傷害形象 全台14漁會發出怒吼
近日有團體指稱外籍漁工在台工作遭船東不人道對待，甚至將屍體丟入海中。高屏12家漁會幹部今天在高雄小港舉辦聯誼會，漁會幹部發表共同聲明指出，「外籍漁工疼惜都來不及」，指控內容非事實，且嚴重傷害台灣形象，呼籲外界不要汙名化台灣漁業，以免解除歐盟「黃牌」警告的多年努力付諸流水。
高雄市高雄區、永安、梓官、小港，以及屏東東港、蘇澳、琉球等12家漁會三首長固定舉辦聯誼會，因近日出現不利台灣漁業形象的負面新聞，全國漁會總幹事林啟滄串聯宜蘭蘇澳漁會南下，一起在高高屏漁會幹部聯誼會表達心聲。
林啟滄指出，近日外界的不實指控讓漁業界同感憤慨，也不符合漁民疼惜漁工的心情，漁業三法通過後，台灣漁業界遵守規定，也重視環境保育與漁業的永續發展，所以大家要站出來澄清與抗議不實指控。
蘇澳區漁會總幹事陳春生說，特定人士指控漁工屍體丟入大海一事已進入司法程序，漁業界要團結，不能接受不實汙衊與指控，台灣好不容易解除黃牌，進入重要轉型期，不容許外界以「披著人道的甜衣來傷害漁業界」，我們疼惜漁工來台工作，怎可能傷害他們。
有關屍體丟入大海照片，漁業界人士承認那是2、30年前曾發生的事，並非近況。東港區漁會總幹事林漢丑說，漁工與漁民是夥伴關係，且受法令保障，一天不能連續工作超過10小時；漁業界有不成文規定，若看見浮屍都會撈起來，這樣通常會「滿載而歸」，怎可能將屍體丟入大海，無法認同人權團體沒有事實根據的指控內容。
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