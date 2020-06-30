李眉蓁團隊有韓市府影子 陳其邁：要有新願景

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選幹部被認為「有韓團隊的影子」。民進黨參選人陳其邁今天指出，人民盼有個可以立刻做事的市長，對手團隊應該要有新願景和新作法。

對於前市府新聞局長鄭照新出任競選團隊發言人、前青年局長林鼎超擔任青年團團長。李眉蓁先前已表示，兩人本來是被找來進市府幫忙韓國瑜，有很多理想抱負，願給他們機會發揮。

陳其邁今天到苓雅區的三和市場拜票，媒體聯訪被問到李眉蓁競選團隊幹部有前市長韓國瑜市府團隊首長出任有「有韓團隊的影子」。他表示，市民在罷韓投票已做出決定，除表達對市府施政一年多的不滿之外，也是期待高雄市有新的開始，新的開始就要有施政的願景。

陳其邁說，市民期待一個馬上可以上線、立刻做事的市長，他尊重對手的人事安排，但盼能有新願景、新作法和新的想像。

陳其邁一早先到中央公園走訪早起民眾拜票，親切的和民眾跳有氧和跳恰恰，剛開始手腳略不協調，不過幾輪後就順暢許多，婆婆媽媽接連稱許。

來到三和市場拜票，陳其邁人氣搶搶滾，從三多二路入口處就受到民眾熱情歡迎，不管是採買的婆婆媽媽還是攤商瘋狂追逐，不少人放下手邊工作為了爭睹陳其邁，更排隊等著要簽名及合照。

陳其邁來者不拒，不時和民眾玩自拍合照，展現親民一面，有人送上一大包櫻桃、也有現煮咖啡，民眾的盛情他都一一致謝收下，民眾送上大把蒜苗，現場熱情高喊「凍蒜」，讓平日民生消費的市集一時間彷彿是選舉造勢場。

陳其邁連日在多個場合都獻唱「紅豆」，對手李眉蓁不忘提醒他「換一些新歌」；陳其邁回應，自己歌路很廣，「紅豆」、「約定」，還有台語「春夏秋冬」都是老少咸宜；經選戰洗禮要和跟基層打成一片，什麼歌都已會唱。