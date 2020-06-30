聽新聞
test
0:00 / 0:00
左營將軍村「轉角壹貳壹」開幕 眷舍變身複合沙龍空間
高雄市歷史博物館今天在左營明德新村12-1號，舉辦「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區『轉角壹貳壹』開幕」，原有眷舍打造成複合型沙龍空間，開放民眾免費參觀。開幕特展與清華大學文物館籌備處合作推出「「展望1949：中華民國渡海文物展」。
左營明德新村是有名的「將軍村」，過去為多將官宿舍。明德新村12-1號，過去是江肇棠將軍與家人的住所。
「轉角壹貳壹」屬於「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」的一部分。高史博表示，「轉角壹貳壹」是由「漫‧享活」、「閱‧書樂」、「觀‧藝展」、「視‧光影」與「眷‧時光」等五大區共組成複合型沙龍藝文空間。在「觀‧藝展」空間中，首先推出與國立清華大學文物館籌備處合辦的「展望1949：中華民國渡海文物展」，60餘件珍貴書牘，包含前總統蔣中正、將軍邱清泉和政界重要人士等，以及同時代市井小民的信札，為這關鍵的1949年，留下重要的歷史憑證。這批珍貴的信札真跡，展出時間為期一個月至7月底。
在「眷‧時光」一區中，展出12-1號原住戶江肇棠將軍一家的生活物件與照片，透過老照片，一同帶領民眾重回1960、70年代的眷村生活時光。
高史博表示，「轉角壹貳壹」免費開放民眾參觀，透過展覽歷史文物、原住戶的老物件，以及閱讀書香與多媒體視聽，讓民眾在靜謐的轉角眷舍，體會眷村過往歷史，與當下的自我對話。展訊可上高史博官網(http://khm.org.tw查詢，或臉書搜尋「再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區」粉絲專頁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言