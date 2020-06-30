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紓困申請將於今天截止 屏東高審核率已核發1億4千多元

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
急難紓困補助宣布後，村里辦公室、各鄉鎮市公所一早幾乎大排長龍。本報資料照片
急難紓困補助宣布後，村里辦公室、各鄉鎮市公所一早幾乎大排長龍。本報資料照片

今天為急難紓困補助收件最後一天，仍有零星的民眾至村里辦公室、各鄉鎮市公所提出申請，盡管申請人數有明顯遞減，但收件截止後，仍有部分申請資料等待審核。截至昨天為止屏東縣已審核百分之90的申請文件，且有百分之69的通過率，並核發1億4千4百26萬的紓困補助金。

根據屏東縣政府社會處統計，紓困補助從5月6日至6月29日，共受理21480件，目前已審核19527件，審核比率達90%。目前已審核通過共13474件，未通過6053件，通過率達69%，且總核定1億4千4百26萬元。

歷時2個月的申請紓困補助，屏東收件達3千4百多件，潮州、東港則收接近1千餘件。由於鄉鎮市公所，社會課承辦人員較少，因此幾乎都加派人力，每天加班至晚上8、9點，甚至周六、日選擇一天加班滿8個小時，才能趕上審核進度。

屏東有不少鄉鎮市公所承辦人員，為了忙紓困補助的收件與審核，這兩個月來僅有周休一日，然後就繼續回歸崗位工作。

光屏東市公所自紓困補助申請以來，從市公所窗口收件被民眾擠爆後，改由村里幹事收件後再統一送件，初期一天平均2百件進入，直到6月才逐日遞減，到了29日還有66件送進市公所。

社會課承辦人員指出，收取申請資料並不是紓困補助的終點，每天堆積如山的申請文件，則會由承辦人員逐一資料建檔、審核才有可能允許核發，但在審核的過程中，還要個別聯繫申請人補件、修改以及告知申請結果。

承辦人員表示，盡管今天急難紓困補助收件將告一段落，但今天只是截止收件，仍有不少堆積在辦公室的待審核文件等待處理，不時還是會接到催討審核進度的來電，以及提出申請未通過的抱怨電話，只求今天過後這樣的情形不要再發生。

難紓困補助宣布後，村里辦公室、各鄉鎮市公所幾乎每天都擠滿詢問人潮。本報資料照片
難紓困補助宣布後，村里辦公室、各鄉鎮市公所幾乎每天都擠滿詢問人潮。本報資料照片

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