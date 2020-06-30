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屏東成立新住民事務推動小組 提升照顧服務

中央社 / 屏東縣30日電

屏東縣政府決議成立新住民事務推動小組，由縣長潘孟安擔任召集人，鼓勵新住民參與公共事務，落實新住民照顧服務。

屏東縣政府今天表示，新住民事務推動小組在昨天召開第一次委員會後正式成立，由潘孟安擔任召集人，邀集相關專家學者、新住民代表，包括前國策顧問胡清嫻，以及來自內蒙古的台灣女婿、烙畫藝術家林峰等人擔任委員，提供政策建言，以具體行動力挺新住民。

縣府表示，屏東縣的新住民人數截至今年3月已有1萬9572人，在全台排名第8。其中，以中國大陸人數最多，其次為越南、印尼等東南亞國家。新住民崛起也為屏東注入新的文化元素。

縣府指出，自民國104年以專案會議跨局處整合新住民照顧服務工作至今，隨新住民事務益發多元，各項新住民政策推動，需要有更正式且長期的推動機制。

推動小組委員除了由縣府各相關局處長擔任，也聘任內政部移民署屏東專勤隊、屏東服務站、屏東榮民服務處、多所大學老師、國內第一家東南亞專門獨立書店「燦爛時光東南亞主題書店」負責人、屏東縣好好婦女權益發展協會等擔任委員，共同扮演整合、輔導及推動的角色。

屏東縣政府 新住民 東南亞

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