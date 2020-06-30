快訊

大同公司派大勝！9席董事全拿守住經營權 黃國昌無緣獨董

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

急難紓困案最後一天 高雄市區公所可見趕末班車民眾

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
擴大急難紓困案最後一天申請，高雄市三民區公所上午持續受理。圖／高雄市三民區公所提供
擴大急難紓困案最後一天申請，高雄市三民區公所上午持續受理。圖／高雄市三民區公所提供

為了減少新冠肺炎疫情對百工百業的衝擊，中央推出擴大急難紓困方案，全案今天最後一後申請，高雄市人口較多的三民區、鳳山區今天上午都有上百民眾搶最後一班車申請。

高雄市多個區公所檢視申請情況，發現高峰期已過，雖然接近最後申請日可能不少人趕搭末班車，但像三民區公所，前兩天也各有200多人申請，區長藍美珍說，這個申請人數在整個申請期間算是「中等」之數，公所會受理到最後。

勞工多的前鎮區公所近日平均每天約90多人申請，區長李幸娟表示，前鎮的居民通常下午前往申請的人會比上午多，公所會按中央規定的受理時間受理到下午5時30分，但如果這個時間點之前無法全部辦完，不會就此截止受理，會把每個申請案辦完為止。

高雄市社會局表示，到昨（29日止，高雄市共核定7萬1685案，核出了7億1398萬5000元。

高雄市 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

李眉蓁提申辦世大運被酸已過期 陳其邁促慎重

高雄市民進黨議員護陳菊 指雙北被彈劾案更多

高雄市議會補選議長 可能定在7月13日

日籍女留學生確診案／高雄87名接觸者 18解除居家隔離

相關新聞

左營將軍村「轉角壹貳壹」開幕 眷舍變身複合沙龍空間

高雄市歷史博物館今天在左營明德新村12-1號，舉辦「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區『轉角壹貳壹』開幕」，原有眷舍打造成複合...

紓困申請將於今天截止 屏東高審核率已核發1億4千多元

今天為急難紓困補助收件最後一天，仍有零星的民眾至村里辦公室、各鄉鎮市公所提出申請，盡管申請人數有明顯遞減，但收件截止後，...

急難紓困案最後一天 高雄市區公所可見趕末班車民眾

為了減少新冠肺炎疫情對百工百業的衝擊，中央推出擴大急難紓困方案，全案今天最後一後申請，高雄市人口較多的三民區、鳳山區今天...

影／陳其邁馬不停蹄市場拉票 拚好感度吸中間選票

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天上午到苓雅區三和市場拜票，媒體問及李眉蓁提出爭取世大運、亞運在高雄舉辦，卻被踢爆2項運...

拜票載歌載舞吃不停釦子爆開 陳其邁笑回：抹黑我

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，和晨運民眾一起活動筋骨，也吃...

高雄市民進黨議員護陳菊 指雙北被彈劾案更多

國民黨今天再度就總統府前祕書長陳菊被任命為監察院長案砲轟陳菊，高雄市議會4位民進黨議員隨後立即開記者會反駁國民黨對陳菊的...

暑假不無聊！屏東職人町、青創聚落推職人體驗課程

隨著疫情趨緩，位於屏東市區的職人町、I/o studio青創聚落，將於暑假期間共同推出一系列的「小小職人體驗營活動」。課...

太陽能車隊奪冠 高職生揚名世界

「2019全國高中職太陽能模型車競賽」優勝隊伍高雄高工、高英工商與基隆二信，組成5隊代表台灣遠征澳洲參加「世界太陽能模型...

岡山第二交流道 預計115年完工

國道中山高高雄岡山交流道長期有交通壅塞問題，高雄市政府爭取在廢棄的岡山收費站增設第二交流道，代理市長楊明州昨在議會表示，...

清大AI科技 火龍果變冬季生產

屏東縣里港鄉大龍王農場在清華大學智慧農業辦公室輔導下，採用清大AIoT技術打造精準農業，利用各式環境微小感測器，把關農作...

防戲水意外 雙東加強巡查

炎炎夏日是水上活動旺季，各地陸續傳出溺水憾事。屏東縣消防局攜手屏東縣水上救生協會投入防溺宣導與巡查，暑假期間在牛角灣溪、...

商船群堵高雄外海 海巡加強取締

疑受新冠肺炎疫情影響，近日有大量商船停靠高雄外海，停泊船隻影響漁民出海作業，不時傳出擦撞事故，高雄漁民向民代求助。海巡署...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。