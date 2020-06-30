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急難紓困案最後一天 高雄市區公所可見趕末班車民眾
為了減少新冠肺炎疫情對百工百業的衝擊，中央推出擴大急難紓困方案，全案今天最後一後申請，高雄市人口較多的三民區、鳳山區今天上午都有上百民眾搶最後一班車申請。
高雄市多個區公所檢視申請情況，發現高峰期已過，雖然接近最後申請日可能不少人趕搭末班車，但像三民區公所，前兩天也各有200多人申請，區長藍美珍說，這個申請人數在整個申請期間算是「中等」之數，公所會受理到最後。
勞工多的前鎮區公所近日平均每天約90多人申請，區長李幸娟表示，前鎮的居民通常下午前往申請的人會比上午多，公所會按中央規定的受理時間受理到下午5時30分，但如果這個時間點之前無法全部辦完，不會就此截止受理，會把每個申請案辦完為止。
高雄市社會局表示，到昨（29日止，高雄市共核定7萬1685案，核出了7億1398萬5000元。
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