李眉蓁提申辦世大運被酸已過期 陳其邁促慎重

國民黨徵召高雄市長補選參選人李眉蓁繼日前說要爭取2030年亞運卻過了申辦期，又被發現要爭取2025世大運的時間也過期。民進黨對手陳其邁提醒爭取大型國際運動賽事要慎重縝密。

李眉蓁日前提及當選市長將爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦。對於兩項大型運動賽事申辦都已過期限，李眉蓁今天在路口拜票受訪，重申要舉辦國際賽事是基於提高高雄市的知名度，方向及態度不變。

民進黨對手陳其邁早上到三和市場拜票被問到此事表示，2025世大運的申辦在去年7月就已截止，而且再過不久就會宣布主辦城市。

他指出，高雄市成功舉辦2009世界運動會，要申辦相關賽事機會很大，但是申辦計畫要慎重其事、縝密計畫，而且要有預算、國際外交等支持，「不能說到哪裡做到哪裡，必須都要有完整計畫」。但還是要為李眉蓁加油。

繼2030亞運報名申辦已在4月22日截止，民進黨高雄市議員邱俊憲俊今天也發布新聞稿「李眉蓁又出包！」指2025世大運申辦期限早過，李眉蓁接連提出兩項跳票政見「顯然不認真也不用心」。

邱俊憲表示，依國際大學運動總會（簡稱FISU）的新聞稿，並向體育署詢問結果，FISU在2018年12月常務會議通過程序，要申辦2025年世大運，最晚要在2019年7月1日前提交意向書，並繳交1萬歐元申辦費。