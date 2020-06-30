快訊

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

疑感情糾紛…大樓內談判10分鐘 男持刀刺女胸口逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜票載歌載舞吃不停釦子爆開 陳其邁笑回：抹黑我

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，和晨運民眾一起活動筋骨，也吃平民早餐走庶民路線。陳其邁今天早餐連吃兩站，吃到小腹隆起，被記者問到「襯衫釦子好像爆開了」，陳其邁笑回「黑我！還很鬆啦，還可以吃啦！嚴正駁斥！」

陳其邁今天上午到三和市場拜票，被問到國民黨對手李眉蓁提到要爭取世大運和亞運，但申請日期卻都已截止。陳其邁說，2025年世大運是去年7月就登記截止，再過不久可能就會宣布主辦城市，目前看起來希望最高是德國，「所以要加油啦！跟李議員加油」。

陳其邁也說，高雄世界運動會在2009辦得非常成功，舉辦大型運動賽事要有計畫、預算，也要在國際、外交等方面尋求支持，要慎重其事，也要有縝密計畫，「總不能說說或講到哪裡做到哪裡」。

高雄市政府前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超等人加入李眉蓁競選團隊，陳其邁說，6月6日罷免投票的結果，是人民用選票所做出的決定，除了表達市民對過去一年多施政的不滿意外，也期待有一個新的開始，市民期待能夠選一個馬上能上線、立刻做事的市長。對手團隊的人事安排給予尊重，但市民更期待能夠有新願景、新做法和新想像。

被問到跑拜票行程時，常展歌喉拉近與選民的距離。陳其邁笑說，他歌路很廣，包括「紅豆」、「約定」到閩南語歌「春夏秋冬」都可以，老少咸宜，經過選戰洗禮，與基層打成一片，能唱的歌愈來愈多。

國民黨立法院黨團占領議場主席台行動，昨天遭民進黨強制清場而引爆衝突。國民黨立委洪孟楷指控遭綠委吳秉叡與張宏陸聯手攻擊勒脖頸，張宏陸反控是他先偷襲立委邱議瑩。洪孟楷今天上午接受廣播節目訪問時重申，他未對任何女性有任何肢體不尊重，也不可能去攻擊女性。

記者問陳其邁有沒有打電話關心邱議瑩，陳其邁回說，邱議瑩很堅強，希望國會能夠理性討論議事，審查監委同意權是國會的法定義務，應該要好好地審查，這才符合國人期待。

被問到跑拜票行程吃不停，一口氣吃兩份早餐。陳其邁說，吃兩份早餐就是要多跑兩個行程，多吃多跑、多跑多吃，正向循環，這樣肚子才不會又跑出來。被問到「襯衫釦子剛剛好像爆開了耶！？」陳其邁連忙否認「沒有啦！抹黑我！還很鬆啦，還可以吃啦！嚴正駁斥！」

陳其邁今天清晨到中央公園拜票，也陪晨運民眾一起唱跳運動，展現親和力。

陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
陳其邁早起拜票衝刺選情，安排吃在地美食早餐等行程，今天早餐連吃兩站，吃到小腹微凸。圖／陳其邁選團隊提供
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
陳其邁今天清晨到中央公園拜票，也陪晨運民眾一起唱跳運動，展現親和力。圖／陳其邁選團隊提供
陳其邁今天清晨到中央公園拜票，也陪晨運民眾一起唱跳運動，展現親和力。圖／陳其邁選團隊提供
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，走庶民路線。記者劉學聖／攝影

陳其邁 拜票 邱議瑩

延伸閱讀

2韓團隊成員任競選幹部 李眉蓁：願給機會展抱負

邱議瑩控遭推打 洪孟楷：不可能攻擊女性

高市財政怎解？ 三位參選人過招

李眉蓁公布競選團隊名單 陳其邁：尊重、恭喜她

相關新聞

左營將軍村「轉角壹貳壹」開幕 眷舍變身複合沙龍空間

高雄市歷史博物館今天在左營明德新村12-1號，舉辦「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區『轉角壹貳壹』開幕」，原有眷舍打造成複合...

紓困申請將於今天截止 屏東高審核率已核發1億4千多元

今天為急難紓困補助收件最後一天，仍有零星的民眾至村里辦公室、各鄉鎮市公所提出申請，盡管申請人數有明顯遞減，但收件截止後，...

急難紓困案最後一天 高雄市區公所可見趕末班車民眾

為了減少新冠肺炎疫情對百工百業的衝擊，中央推出擴大急難紓困方案，全案今天最後一後申請，高雄市人口較多的三民區、鳳山區今天...

影／陳其邁馬不停蹄市場拉票 拚好感度吸中間選票

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁今天上午到苓雅區三和市場拜票，媒體問及李眉蓁提出爭取世大運、亞運在高雄舉辦，卻被踢爆2項運...

拜票載歌載舞吃不停釦子爆開 陳其邁笑回：抹黑我

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，和晨運民眾一起活動筋骨，也吃...

高雄市民進黨議員護陳菊 指雙北被彈劾案更多

國民黨今天再度就總統府前祕書長陳菊被任命為監察院長案砲轟陳菊，高雄市議會4位民進黨議員隨後立即開記者會反駁國民黨對陳菊的...

暑假不無聊！屏東職人町、青創聚落推職人體驗課程

隨著疫情趨緩，位於屏東市區的職人町、I/o studio青創聚落，將於暑假期間共同推出一系列的「小小職人體驗營活動」。課...

太陽能車隊奪冠 高職生揚名世界

「2019全國高中職太陽能模型車競賽」優勝隊伍高雄高工、高英工商與基隆二信，組成5隊代表台灣遠征澳洲參加「世界太陽能模型...

岡山第二交流道 預計115年完工

國道中山高高雄岡山交流道長期有交通壅塞問題，高雄市政府爭取在廢棄的岡山收費站增設第二交流道，代理市長楊明州昨在議會表示，...

清大AI科技 火龍果變冬季生產

屏東縣里港鄉大龍王農場在清華大學智慧農業辦公室輔導下，採用清大AIoT技術打造精準農業，利用各式環境微小感測器，把關農作...

防戲水意外 雙東加強巡查

炎炎夏日是水上活動旺季，各地陸續傳出溺水憾事。屏東縣消防局攜手屏東縣水上救生協會投入防溺宣導與巡查，暑假期間在牛角灣溪、...

商船群堵高雄外海 海巡加強取締

疑受新冠肺炎疫情影響，近日有大量商船停靠高雄外海，停泊船隻影響漁民出海作業，不時傳出擦撞事故，高雄漁民向民代求助。海巡署...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

新北欲打造兒童醫院 選在板橋醫療園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。