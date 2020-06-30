拜票載歌載舞吃不停釦子爆開 陳其邁笑回：抹黑我

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁每天早起衝刺選情，行程安排大多是公園、傳統市場、拜廟、吃早餐，和晨運民眾一起活動筋骨，也吃平民早餐走庶民路線。陳其邁今天早餐連吃兩站，吃到小腹隆起，被記者問到「襯衫釦子好像爆開了」，陳其邁笑回「黑我！還很鬆啦，還可以吃啦！嚴正駁斥！」

陳其邁今天上午到三和市場拜票，被問到國民黨對手李眉蓁提到要爭取世大運和亞運，但申請日期卻都已截止。陳其邁說，2025年世大運是去年7月就登記截止，再過不久可能就會宣布主辦城市，目前看起來希望最高是德國，「所以要加油啦！跟李議員加油」。

陳其邁也說，高雄世界運動會在2009辦得非常成功，舉辦大型運動賽事要有計畫、預算，也要在國際、外交等方面尋求支持，要慎重其事，也要有縝密計畫，「總不能說說或講到哪裡做到哪裡」。

高雄市政府前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超等人加入李眉蓁競選團隊，陳其邁說，6月6日罷免投票的結果，是人民用選票所做出的決定，除了表達市民對過去一年多施政的不滿意外，也期待有一個新的開始，市民期待能夠選一個馬上能上線、立刻做事的市長。對手團隊的人事安排給予尊重，但市民更期待能夠有新願景、新做法和新想像。

被問到跑拜票行程時，常展歌喉拉近與選民的距離。陳其邁笑說，他歌路很廣，包括「紅豆」、「約定」到閩南語歌「春夏秋冬」都可以，老少咸宜，經過選戰洗禮，與基層打成一片，能唱的歌愈來愈多。

國民黨立法院黨團占領議場主席台行動，昨天遭民進黨強制清場而引爆衝突。國民黨立委洪孟楷指控遭綠委吳秉叡與張宏陸聯手攻擊勒脖頸，張宏陸反控是他先偷襲立委邱議瑩。洪孟楷今天上午接受廣播節目訪問時重申，他未對任何女性有任何肢體不尊重，也不可能去攻擊女性。

記者問陳其邁有沒有打電話關心邱議瑩，陳其邁回說，邱議瑩很堅強，希望國會能夠理性討論議事，審查監委同意權是國會的法定義務，應該要好好地審查，這才符合國人期待。

被問到跑拜票行程吃不停，一口氣吃兩份早餐。陳其邁說，吃兩份早餐就是要多跑兩個行程，多吃多跑、多跑多吃，正向循環，這樣肚子才不會又跑出來。被問到「襯衫釦子剛剛好像爆開了耶！？」陳其邁連忙否認「沒有啦！抹黑我！還很鬆啦，還可以吃啦！嚴正駁斥！」