高雄市民進黨議員護陳菊 指雙北被彈劾案更多

國民黨今天再度就總統府前祕書長陳菊被任命為監察院長案砲轟陳菊，高雄市議會4位民進黨議員隨後立即開記者會反駁國民黨對陳菊的指責，強調陳菊在高雄市長任內，陳菊本人並沒有被監察院彈劾，高雄市機關被彈劾的比台北市和新北市少。

民進黨籍高雄市議員何權峰、陳慧文、黃文志和高閔琳在國民黨的記者會後立即拿出數據反駁國民黨。

陳慧文說，陳菊在12年高雄市長任內，陳菊本人並沒有任何被監察院彈劾的紀錄，高雄市被彈劾的件數，也比台北市的277件、新北市有214件少，高雄市有167件。

陳慧文說，國民黨人提到陳菊任內高雄市政府被起訴的案件有105件，其中16件最後被判無罪，21件緩起訴、另有陳菊上任之前的案子和尚在審理中的案件。

黃文志提醒國民黨，國民黨中央和地方主政時國民黨人涉及的案件不少，包括前總統馬英九總統辦公室主任賴素如涉索賄一審被判刑、行政院前祕書長林益世因貪汙被判刑、前南投縣長李朝李朝卿、南投縣長李朝卿、南投縣長林明溱、前桃園縣兩位副縣長、台東縣長黃健庭等也都涉案。

黃文志說，國民黨人一再拿高雄氣爆案、慶富案質疑陳菊涉不法，這都是沒有事實的指控，如果國民黨人有新的事證，請國民黨人直接向司法單位舉發。

高閔琳表示，陳菊在前勞委會主委任內，就高雄捷運泰勞事件做了保障外籍移工勞動人權的決策，防止外籍移工仲介公司超手續費。