警消與青年家庭搶先入住 大同社宅7/1申請

位於前金區大同二路及自強二路口，舊警察宿舍整建完工的大同社會住宅，7月1起開放警消人員及青年家庭申請入住。家電家俱一應俱全，每月租金只要7500元，至7月14日截止受理。

高雄市政府都發局代理局長蘇俊傑表示，翻新整建前金區舊警察宿舍，改造為大同社會住宅，提供2至5樓，共48戶住宅單元，1樓為店舖及社福設施空間，提供社宅住戶及鄰近居民公共服務。

蘇俊傑說，大同社宅考量青年家庭居住需求，每戶室內空間約14坪，均為2房1廳1衛房型，配備鞋櫃、客廳桌椅等家具，以及空調、冰箱、洗衣機、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電，大幅減輕青年家庭經濟負擔。

住宅發展處長翁浩建說明，大同社宅除規劃「青年家庭戶」30戶，凡年滿20歲、不超過40歲、在高市無自有房屋、一定收入條件、設籍高市或在高市就業，且有配偶或育有未成年子女者（含胎兒）者，均得提出申請；為照顧警察消防員眷，保留2戶提供設籍高市或工作的警消人員申請；另有「長青戶」16戶，提供年滿60歲，設籍且實際居住高市年長者申請。

翁浩建說，申請者僅需負擔月租金新台幣7500元（含管理、維護及公共費用；水電瓦斯費自付），青年家庭戶及警消戶的租賃期限最長為3年，期滿時若仍符合承租資格者，得再續約1次，續租期限最長3年。

青年家庭戶及警消戶自7月1日受理申請，符合資格市民請攜帶身分證、印章、30天內家庭成員財產歸屬，以及108年度綜合所得稅資料清單正本；若為設籍高市者，檢附最新戶口名簿影本或當月全戶戶籍謄本正本；若以高市就業者身分申請，檢附在高市機關學校公司行號出具在職證明或其他足資證明文件。除親赴高市府四維行政中心6樓都市發展局申請，也可以郵寄方式申辦，受理期間至7月14日止，以郵戳為憑。

都發局強調，若登記申請人數超過招租戶數，採抽籤決定入住對象，並非先搶先贏。有意願申請者只要在受理截止日前提出申請即可，避免人潮踴躍的等待時間；至於長青戶，將交由社會局招租，近期內也將公告受理，有需求的長輩把握機會申請。

都發局表示，大同社會住宅，只租不售，將由市府都發局、社會局擔任房東，以平價租金收費，減輕青年居住負擔，促成年長者與年輕人世代和諧生活，互相彼此照顧。大同社宅緊鄰前金國小、前金幼兒園，就學便利，周邊更有前金第一公有市場、大同醫院及捷運市議會站，生活機能絕佳。

都發局提醒符合資格條件、有居住需求市民，把握機會提出申請，相關訊息可至都發局網站查閱；為一睹大同社宅內部空間，都發局將於7月6日至10日當週上午9時至11時，開放2樓樣品屋參觀。