暑假不無聊！屏東職人町、青創聚落推職人體驗課程

隨著疫情趨緩，位於屏東市區的職人町、I/o studio青創聚落，將於暑假期間共同推出一系列的「小小職人體驗營活動」。課程除了手做、繪畫、科普、甜點、彩妝等，還有「志工的100種型態」，與青年志工透過關懷行動一同認識屏東在地人文故事。

「小小職人體驗營活動」從7月 1日開始至8月30日推出各年齡的體驗活動。熱愛手做與科普實驗的民眾，可參加職人町「自遊玩玩具實驗室」推出時下最夯的「無人機程式大師」、「樂高機器人」、「程式積木大師」等寓教於樂的課程。

對繪畫藝術感興趣的民眾可以選擇「A.I繪製工人」及「Montanacans Taiwan」推出的「兒童繪本故事創意繪畫手作」、「環保玻璃彩繪裝飾藝術班」、「噴漆塗鴉體驗營」；『蔓影蔓食』有「小廚師烘焙play」，烘焙完成後，還可學習如何替美食物藝術照。

「AS studio舊式咻掰文創工作室」則藉由部落工藝品教學，跟大家分享部落美學和文化，此外，還有「新秘宗霓工作室」推出親子參與的「親子手作精油寶石皂」，以及針對注重打扮民眾推出「個人彩妝應用班」。

I/o studio青創聚落孵蛋器則有『嵐天音樂工作室』的「音樂謠嵐音樂創作營」；『5號店燭漸美妙工作室』的香氛蠟燭、擴香瓶製作體驗。

除了「小小職人體驗營活動」活動，熱愛在地文化與人物故事的民眾，也可參加教育部青年發展署屏東青年志工站舉辦的「志工的100種型態」，利用暑假的時間，與青年志工透過關懷行動一同認識屏東在地人文故事，也尋找屏東百工百業。

教育部青年發展署屏東青年志工站表示，收集屏東百工百業的故事，認識在地精采的人物故事，也可從他們每個人身上了解過往的時代的背景，以及已經消逝的產業特色。

「志工的100種型態」活動邀請50位青年志工，前進屏東每一社區找出士農工商、族群的故事，蒐集拍出100位的人物特寫。盼透過青年志工傳遞行動的當下，能更清楚瞭解產業脈絡、偏鄉現況。

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