2韓團隊成員任競選幹部 李眉蓁：願給機會展抱負

國民黨高雄市長參選人李眉蓁的競選幹部名單中，兩名韓市府首長入列。李眉蓁今天指出，他們雖然過去市府團隊幫前市長韓國瑜，但也不算是韓團隊，願給施展抱負機會。

李眉蓁被徵召參選市長，每天行程滿檔，今天一早在中正三路、民族二路口拜票，有關昨天公布競選幹部名單有韓團隊人員入列，她做上述的回應。

李眉蓁的競選幹部有已故高市議長許崑源遺孀林絲娛出任競選主任委員、前立法院長王金平擔任榮譽主委等；前市府新聞局長鄭照新為發言人、前青年局長林鼎超為青年團團長等。

李眉蓁表示，昨天公布競選團隊的名單展現了藍軍大團結，在這段期間以來，藍軍心情都非常受挫，這幾天她從被黨徵召提名到現在，到處去拜訪、請益，組成競選團隊；昨天公布的名單除現任黨籍議員外，幾乎都是六、七、八年級生，也是展現「我們的年輕化」。

而競選團隊有韓國瑜任內的兩名年輕前任局長入列，被視為向韓團隊借將，李眉蓁說，他們本來是被找來進市府幫忙韓國瑜，有很多理想抱負；當初是市府團隊也不算是韓團隊，願給他們機會發揮。

至於幹部成員中沒有立委蔣萬安令外界意外，李眉蓁說，目前是第一波人事是以高雄在地為主，再者立法院還在開議，所以就先不公布其他名單，「到時候如果有需要的話」，再公布第二波名單。

另外，高雄市議會民進黨團昨天批評，李眉蓁連任3屆議員對市政理應有一定程度瞭解，競選起手式卻是申辦2030亞運在高雄舉辦，渾然不知該賽事報名4月已截止，一開口就被打臉。李眉蓁對此表示，她為高雄申辦國際運動賽事，藉以提高能見度的方向還是不變。