監委嘉勉三總澎湖分院防疫有成 提醒關注醫護福利

監察委員尹祚芊、章仁香等人今天抵澎視察三總澎湖分院，監委們除肯定院方擔任地區應變機構及專責處理醫院，守住防疫戰線；尹祚芊也提醒要兼顧醫護人員的工作權益與福利，留下人才。

監察院澎湖醫療聯合視察由尹祚芊、章仁香擔任召集人，成員還包括陳小紅、楊芳婉、陳慶財、方萬富等多名監委，國防部軍備副部長張冠群與陸軍常務次長陳曉明等人也陪同參加。

三總澎湖分院長張芳維就醫院地區服務量、工作重點及未來重大方向規劃報告，監委並實地參觀負壓隔離病房設置及高壓治療艙設備，對於醫院能從軍陣醫學發展出地方醫療特色，監委也嘉勉院方在離島醫療服務的努力及用心。

另外，監委也對醫院常駐醫師，後送護理人力的規劃及權益極表關切，尤其是今年武漢肺炎爆發，三總澎湖分院擔任地區應變機構及專責處理醫院，不僅守住防疫戰線，更獲得民眾信賴，期待三總澎湖分院與部立澎湖醫院能各自發展醫療服務特色，同時有互補替代性，造福在地鄉親。

尹祚芊除肯定醫院多年來深耕澎湖，也提醒醫院除了滿足鄉親就醫需求，也要能兼顧醫護人員的工作權益與福利，才能留下優秀人才。