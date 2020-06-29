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眾多商船停泊外海不走 北高雄漁民不滿捕魚受阻

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
近來高雄外海出現許多商船，從茄萣海灘看過去，停泊不走的商船如同海上艦隊，北高雄漁民飽受困擾。圖／立委邱志偉服務處提供
近來高雄外海出現許多商船，從茄萣海灘看過去，停泊不走的商船如同海上艦隊，北高雄漁民飽受困擾。圖／立委邱志偉服務處提供

疑受新冠肺炎疫情影響，近日每天都有大量商船停靠高雄外海，有時高達50艘齊聚猶如海上艦隊，海上停泊船隻影響漁民出海作業，不時傳出擦撞事故，高雄沿海漁民聯合向民代陳情求助。海巡署南部分署表示，近月來南台灣沿海都有商船停泊問題，各地海巡人員已加強查緝與勸離勤務。

高雄港外海常停靠外籍商船等待入港，依規定非錨區禁止下錨停泊，僅能讓商船「無害通過」，不過近日北高雄外海幾乎天天都有商船蹤跡，占據梓官、彌陀、永安、興達港等地漁民作業航道。彌陀區漁會總幹事林子清說，以前外海偶爾會有國際商船停泊，近半年變本加厲，海面出現近50艘商船，藉口機械故障無法行駛，有時停靠一兩個月不離開；北高雄沿海每天約7、80艘漁船出海捕魚，海上濃霧或下雨天時很危險，可能疫情影響商船進港意願。

高雄港務公司人員說，高雄港畫設5大錨區給商船停放，超過30小時才收費；商船不能在外海非錨區停留，但有些商船為省錢，會關閉定位系統規避查緝。

海巡署南部分署主秘蔡勝利指出，6月中旬過後，台南到屏東的外海有200多艘商船停泊，海巡署人員加強驅趕與稽查，共函送23艘次至航港局南部航務中心，但沒有相關罰則，驅趕效果有效；會從台南安平港至興達港外實施擴大驅離作為，加強取締以維護漁民作業權益。

高市府海洋局代局長黃登福表示，過去曾發生類似情事，希望漁民加強通報以取締非法停泊商船。立委邱志偉認為，有必要針對台灣領海制定非錨區禁止下錨的相關規定及罰則，日後會朝此方向努力。

海巡署 漁民 高雄港

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