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澎湖公布這6地點賞花火節 縣長：保持社交距離
一年一度的澎湖花火節今年受疫情影響延至7月登場，澎湖縣政府今天開會討論防疫，為了鼓勵民眾參與花火節也能維持1公尺的社交距離，公告6個觀賞花火節的地點，其中5個在馬公市、1個在西嶼鄉，縣長賴峰偉指出如果無法保持社交距離，要記得戴口罩。
澎縣府旅遊處表示，因應花火節期間防疫措施，適合觀賞煙火的地點，包括馬公市的金龜頭礮臺文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港、第三漁港、重光海堤，及西嶼鄉赤馬安檢站，鼓勵民眾選擇不同據點，達成分流方式，同時保持社交距離。
縣政指出，遵照中央疫情指揮中心防疫新生活指引，建議民眾保持戶外社交距離；縣長賴峰偉說，全球疫情尚未結束，隨時還會有第二波疫情，鼓勵民眾花火節期間保持社交距離，如無法保持社交距離，希望自發性戴口罩，不要因為疫情平穩鬆懈。
縣府表示，今年「澎湖國際海上花火節」受疫情影響，延至7月6日至9月3日間舉辦，7月6日的開幕會施放21場精采的煙火，預估因國內疫情緩和、逐步解封，旅遊市場開始回溫，開幕當天會有2萬人次湧入澎湖。
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