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連假觀光開紅盤 恆春半島旅遊人次達13萬成長近3成

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
端午節連假期間全屏東縣遊客人數約有20萬人次，恆春半島就占約13萬人次。圖／本報資料照片
端午節連假期間全屏東縣遊客人數約有20萬人次，恆春半島就占約13萬人次。圖／本報資料照片

端午連假結束，恆春半島觀光開出紅盤，除了創下過去3年來單日的最大交通量之外，這次人潮也較先前的連假有明顯的成長，而這次人潮也替當地業者注入活水，但有業者仍擔憂，人潮是否能維持，仍需把握優化觀光品質，才有可能回流。

根據統計，端午節連假期間全屏東縣遊客人數約有20萬人次，其中恆春半島就占約13萬人次，其次為東港、小琉球地區約5萬人次；相較去年端午節連假全屏東縣只有13萬人次，恆春半島最多只有9萬人次，東港、小琉球地區則約3萬人次。

今年端午節連假的總人次，較去年增加7萬，成長近3成左右。此外，前幾次受疫情的影響，清明連假只有7萬人次，五一連假僅有5千人次，而這次端午連假，直接飆升至13萬人次。

部分業者擔憂，這次國旅會有爆炸性的成長，主要原因還是疫情期間大家悶大久了，再加上國際疫情尚未趨緩，無法出國才會反應在這一次的國旅上。

業者期望這樣的人潮，未來還能持續，只盼邊境解封前，能優質化觀光環境，並配合旅遊政策，這樣日後保握遊客持續有遊客回流情況。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，連假期間周六是滿房狀態，但平日的訂房狀況，又再度回歸平緩，但國旅本來訂房時間都較晚，未來觀光補助開始，以及振興券的發放，相信接下來的觀光還是會有幫助。

屏東縣政府交通旅遊處表示，未來預計會在7月15日的暑假，以及安心旅遊的政策推出後，想必還會再有一波新的觀光潮。

端午節連假期間全屏東縣遊客人數約有20萬人次，恆春半島就占約13萬人次。圖／本報資料照片
端午節連假期間全屏東縣遊客人數約有20萬人次，恆春半島就占約13萬人次。圖／本報資料照片
端午節連假期首日就開出3年來單日的最大交通量。圖／本報資料照片
端午節連假期首日就開出3年來單日的最大交通量。圖／本報資料照片

連假 屏東縣政府 小琉球

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