花火節防疫公告6觀賞點 澎縣府鼓勵做好分流

澎湖縣政府今天公告6處花火節觀賞地點，民眾可至不同地點看花火。另外，提醒民眾依中央疫情指揮中心「防疫新生活」規範，戶外保持1公尺社交距離；若無法做到，建議要戴口罩。

澎湖縣政府縣務會議今天討論國際海上花火節防疫。旅遊處公布包括西嶼鄉赤馬安檢站、馬公金龜頭礮台文化園區、風櫃蛇頭山、案山漁港、第三漁港、重光海堤都是適合觀賞花火地點，鼓勵民眾以分流方式，前往不同據點欣賞璀璨花火，又可保持社交距離。

澎湖縣長賴峰偉指出，全球疫情尚未結束，隨時還會有第二波疫情，為健康安全著想，鼓勵民眾花火節期間保持社交距離；如無法保持社交距離，希望民眾自發性主動戴口罩，不要因為疫情平穩有所鬆懈。

澎湖縣政府表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情衝擊，今年花火節延至7月6日至9月3日間舉辦。因疫情緩和，疫情指揮中心逐步解封，旅遊市場開始回溫，今年花火節開幕預估有2萬人次湧入澎湖。