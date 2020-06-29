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端節連假 高市駁二特區人潮5萬人次增加最顯著

中央社 / 高雄29日電

新冠肺炎疫情減緩，4天端午連假，高雄景點又以駁二藝術特區人潮最為明顯，累計超過5萬參觀人次，在這次假期間的第2、3日，駁二出現較以往周末3倍翻漲的人潮。

為提振武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情爆發以來藝文場館士氣，高雄市政府文化局6至8月底推出七大文化園區「平日免票、假日優待票」振興措施，許多人攜家帶眷來到打狗英國領事館、鳳儀書院、紅毛港文化園區等高雄文化景點聆聽導覽、遊憩休閒，感受南台灣古蹟的魅力。

以無所不在的環境藝術受到民眾青睞的駁二藝術特區，原本是位於高雄鹽埕港區西臨港線兩側的舊倉庫群，在引入創意與藝術後，成為高雄最受歡迎藝文景點。雖然4天端午連假天氣炎熱，卻也擋不住遊客熱情，依文化局數據，4天累計超過5萬參觀人次，在假期第2、第3天(26、27日)都出現3倍於以往假日來客數的人潮。

以近距離欣賞大船入港景象聞名的紅毛港文化園區，26日當日入園突破1500人次，4天連假總計近5000人次造訪。深度遊覽高雄港人文風光的文化遊艇，單日450人次，4天超過1500人次，創下農曆年後新高。

另外，打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、鳳梨工場入園人數近1萬人次，較4月份兒童節連假成長1倍；位於駁二的哈瑪星鐵道館及小火車也較6月假日人數呈現倍數成長。其他文化場館，如皮影戲館、歷史博物館等，也出現春節期間規模的人潮。

文化局表示，端午連假的旅遊人次顯見國內疫情在穩定控制下，國內旅遊已逐步回升復甦。因應7月份三倍券實施帶來另波國旅熱潮，後疫情時期，推出「平日免票、假日優待票」振興措施將至8月底止，也歡迎還沒體驗過的民眾來一趟高雄古蹟文化園區之旅。

連假 疫情 駁二

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