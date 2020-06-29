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綠指陳菊未遭彈劾且財政最優 呂謦煒：指鹿為馬

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
監察院長提名陳菊惹議，戰火也從立院延燒到高雄市議會，高雄市議會國民黨團批陳菊任內司法、彈劾案多且財政不佳等，不適任監察院長。圖／高雄市議會國民黨團提供
監察院長提名陳菊惹議，戰火也從立院延燒到高雄市議會，高雄市議會國民黨團批陳菊任內司法、彈劾案多且財政不佳等，不適任監察院長。圖／高雄市議會國民黨團提供

監察院長提名陳菊惹議，戰火也從立院延燒到高雄市議會，高雄市議會國民黨團批陳菊任內司法、彈劾案多且財政不佳等，民進黨團則指陳菊本人未被彈劾且財政最優。國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選發言人呂謦煒批民進黨指鹿為馬，將負債最高說成財政最優，說謊臉不紅氣不喘，讓人啼笑皆非。

高雄市議會國民黨團今開記者會聲援立院國民黨團，反對陳菊當監察院長，並指反對的三大理由為操守有爭議、政績不佳、會將監察院變成派系打手。

高雄市議會國民黨團指陳菊高雄執政12年，司法案件涉及貪汙、偽造文書等高達105案、194人起訴，被監察院調查有58案，很多案尚在調查中。執政12年經濟衰退，留下3千億負債、5千個天坑，「3分治理市政、7分培養派系」，子弟兵現在都跳出來護航。

高雄市議會民進黨團則指，陳菊在高雄12年的建設，高雄市民看在眼裡，陳菊本人沒被司法判刑、從未遭到彈劾。陳菊是歷任財政最優的市長，目前2411億的數字是繼承高雄縣市歷屆債務而來。

呂謦煒反批民進黨團指出，陳菊在高雄執政期間，團隊遭調查58案，其中包括被糾正30案、被彈劾3案，如陳菊愛將趙嘉寶涉貪，還可在外吃大餐、爽逃5年，在民進黨選舉大敗後才被緝拿歸案，凡此種種，罄竹難書。

呂謦煒說，先不論陳菊本人作為高雄市長是否全然無責，光是其團隊被調查、糾正、彈劾這麼多次，擔任監察院長是不是「校長兼撞鐘」，其品行、素質與能力是否能夠勝任，已打上大大問號。

呂並表示，民進黨指陳菊是財政最優市長，還債比舉債還多出171億元，完全是公然欺騙高雄市民。民進黨團用來辯護的數字，算上了「債務還本」，也就是借新債還舊債的做法。陳菊高雄市長任內，債務實際上是增加了1035.76億元，是高雄市長民選以來最高紀錄，說謊還能臉不紅氣不喘，實在讓人啼笑皆非。

呂謦煒呼籲民進黨團，不要再欺公然說謊，不要再指鹿為馬。高雄人將會跳脫充滿謊言的綠色桎梏，續寫改變高雄的新篇章。

陳菊 高雄市 民進黨

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