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駁二端午連假遊客超過5萬人次 比周末人潮翻3倍
高雄市文化局統計端午連假人潮，駁二藝術特區累計湧進超過5萬參觀人次，在假期間的第二、第三天，駁二出現了較以往周末三倍翻漲的人潮。打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館和鳳梨工場，入園人數也近1萬人次
高雄市文化局代理局長林尚瑛表示，雖然疫情趨緩，但文化局轄下文化園區防疫措施毫不鬆懈，包含落實量測體溫及酒精消毒等，讓民眾防疫安心，更能玩得開心。為提振疫情爆發以來藝文場館的士氣，文化局在8月底，推出7大文化園區「平日免票、假日優待票」振興措施，許多遊客得知後，特地攜家帶眷來到打狗英國領事館、鳳儀書院、紅毛港文化園區等高雄文化景點，聆聽導覽、遊憩休閒，感受南台灣古蹟的魅力。
文化局統計，以近距離欣賞大船入港景象聞名的「紅毛港文化園區」， 26日當日入園突破1500人次，四天連假總計近5千人次造訪。深度遊覽高雄港人文風光的文化遊艇，單日450人次，四天超過1500人次，創下農曆年後新高。
打狗英國領事館、鳳儀書院、旗山糖鐵故事館、鳳梨工場入園人數近1萬人次，比四月份兒童節連假成長一倍，位於駁二的哈瑪星鐵道館及小火車，也較六月假日人數呈現倍數成長，其他文化場館如再見捌捌陸臺灣眷村文化園區、皮影戲館、歷史博物館等，也出現了春節期間規模的人潮。
文化局表示，端午連假的旅遊人次顯見國內疫情在穩定控制之下，國內旅遊已逐步回升復甦。因應7月份三倍券實施，相信將帶來另一波國旅熱潮。後疫情時期，文化局推出的「平日免票、假日優待票」振興措施將至八月底止。
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