迎接中央三倍券金門振興券 金酒推優惠

台灣高粱酒龍頭品牌金門酒廠今天表示，響應中央安心旅遊補助及金門縣政府後疫情振興活動，帶頭拚經濟、刺激消費，7月1日起推出一系列優惠方案活動。

金酒總經理楊駕人表示，方案一推出「好酒三選一酷碰券」，日前金門酒廠推出第15任總統副總統就職紀念酒造成搶購風潮，這次特別將酒齡長達4到8年的第13任、14任總統副總統就職紀念酒，以及金門高粱酒-慈堤落日等3款，以優惠價提供遊金旅客憑券擇一選購，售完為止。7月1日起在尚義機場入境處發放酷碰券，發完為止。

方案二是推出2016年5公升罈裝酒酷碰券，楊駕人指出，金門酒廠首度釋出2016年限量產製、陳放4年的5公升58度金門高粱罈裝酒，7月1日起透過金門縣旅行觀光民宿協會，以及金酒廠金寧廠與金城廠門市、尚義機場門市發放酷碰券，憑券以每罈新台幣3800元優惠價格限購一罈，售完為止。

金酒表示，持有好酒三選一及2016年5公升罈裝酒的酷碰券者，可在使用期限內前往金門酒廠金寧廠與金城廠門市，以及尚義機場門市使用購買。

此外，配合中央三倍券，以及金門縣政府振興券即將上路，金門酒廠另外推出滿額贈促銷及優惠套餐方案，讓消費者能藉這波機會收藏好酒。

金酒表示，自7月15日到12月31日止，消費者憑中央或金門縣政府發放的振興券(至少1張為原則)，可在金門酒廠全台直營門市等地點選購。（編輯：孫承武）。