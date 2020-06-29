前鎮倉儲公司化學物外洩 高市重罰至少百萬
高雄市前鎮區一家倉儲公司今晨苯外洩造成1死2送醫。環保局獲報緊急應變，並依空氣污染防制法、毒性及關注化學管理法開罰告發，將重處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。
這起化學物外洩案發生後，高雄市代理市長楊明州指示儘速現場進行環境空氣品質監測，並降低現場污染物濃度。經環保局在廠區周界下風100公尺處持續偵測結果，為環境背景值，且無測出苯，相關應變單位在廠內洩漏處以泡沫原液將洩漏液體進行覆蓋，降低異味逸散。
這起事故造成3人送醫，其中1人死亡。現場環境監測一度測到苯濃度高達100PPM，連環保局人員都無法入內。勞工局表示，肇災現場依勞動檢查法規定勒令停工；現場設施缺失部分，將依職業安全衛生法規定裁處。
環保局表示，這次事故因洩漏產生異味散佈空氣中造成污染，依空氣污染防制法第32條第1項第4款處10萬至500萬元罰鍰。
另外，苯是毒性及關注化學管理法列管毒化物，工廠未依毒性及關注化學物質管理法第41條第1項於30分鐘內通報主管機關，依同法第55條第1項第6款處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。
環保局今天清晨連續接獲4起通報。環保局新聞稿表示，前鎮區擴建路、建基路一帶明顯疑似強力膠化學異味，經追查發現異味來自宜昇股份有限公司。據了解，工廠進行苯儲槽移槽作業，過程中疑似液位滿槽，苯由槽頂滴漏溢出造成異味逸散，溢出化學品都收集廠內防溢堤，廠商與消防及相關單位正進行應變處理。
依高市府資料，宜昇股份有限公司位於高雄27號碼頭旁，有儲槽10餘座，分別儲存甲基丙烯酸甲酯、二甲苯、烷基苯、辛醇等化學物質，近年來有多次因空污被高市環保局開罰紀錄。
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