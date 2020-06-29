民進黨傾力輔選 陳其邁允解決人民頭家問題
民進黨全力投入高雄市長補選，要衝高參選人的得票以擁高民意基礎。參選人陳其邁今天指出，人民是頭家，要得民心並解決民眾的問題，會結合政策和組織及選務分工等，全力衝刺。
陳其邁辭官投入高雄市長補選，每天清晨展開一整天忙碌的行程及拜票，今天一早到科工館公園拜票，稍後又勘查十全滯洪池蓄洪功能。昨天黨秘書長林錫耀南下召開輔選幹部會議，要全力衝刺讓新市長擁有高民意基礎做後盾。
陳其邁接受聯訪指出，人民才是頭家，要獲得民心就要解決人民關切的議題，並讓產業轉型升級，人民及青年有更多優質的就業機會；他說，在中央任職對招商引資、擴大投資等有經驗，也了解台商回流到4月底有超過新台幣一兆元等。
他允諾若當市長可以把中央和地方的產業發展做串聯，如橋頭科學園區能夠快速在高雄成形，再結合台南及高雄園區成為科技走廊。
談到黨中央全力輔選並要衝刺參選人的得票，陳其邁說，就是要結合政策、組織及選務等分工，相信對市長補選會有很大的幫助。
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