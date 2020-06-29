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告別4天連假 高雄環保局：周三前空氣品質佳

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
今天起至周三，高雄全區域、全時段空氣品質都是良好等級，能見度也佳。圖／讀者提供
今天起至周三，高雄全區域、全時段空氣品質都是良好等級，能見度也佳。圖／讀者提供

告別端午4天連假，又是上班上課的日子，高雄市環保局表示，今天起至周三，台灣附近仍然是旺盛的西南風、偏南風吹，大量暖空氣吹向台灣，大氣水平、垂直擴散條件相當好，高雄全區域、全時段空氣品質都是良好等級，能見度也不錯。

天氣部分，要注意驟雨，太平洋高壓勢力有稍稍減弱的趨勢，西南風挾帶的水氣，容易生成小範圍的雲雨，降雨大致分為兩部分，包括晨間驟雨，深夜、清晨、上午在沿海平地將有驟雨，下雨時雨勢較大，但雨過之後又將是大太陽。

也會有午後雷雨的可能性，下午、傍晚在山區將有午後雷陣雨，沒有下雨時，容易感覺悶熱。

未來3天的高雄空氣品質良好，市民可以放心出外活動，但務必注意防曬、多補充水分、攜帶雨具，以免被驟雨淋濕了。

今天起至周三，高雄全區域、全時段空氣品質都是良好等級，能見度也佳。圖／讀者提供
今天起至周三，高雄全區域、全時段空氣品質都是良好等級，能見度也佳。圖／讀者提供

空氣品質 防曬

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