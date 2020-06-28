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獨／台南大億麗緻酒店今晚熄燈 歌聲中灑淚告別

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南大億麗緻酒店晚上營業最後一天舉辦音樂會送客。記者修瑞瑩／攝影
台南大億麗緻酒店晚上營業最後一天舉辦音樂會送客。記者修瑞瑩／攝影

不敵新冠肺炎疫情及周邊飯店競爭，宣布結束營業的台南大億麗緻酒店，今天是營業最後一天，晚間飯店舉辦音樂會，分享給長期照顧飯店的民眾，10點則舉辦熄燈儀式畫下句點。

飯店原本預計6月30日結束營業，但是需要預留時間進行內部清理，所以今天是營業的最後一天，早上送走最後一批住房旅客之後，晚間飯店內還有人在用餐，1樓大廳則舉辦音樂會。

飯店開幕19年來，每到耶誕夜都會邀請地方的音樂藝文團體表演，今年則沒有辦法再演出，特別選在營業的最後一天，邀請醫院的合唱團、教會的曼陀林樂團等多個團體演出，在音樂當中感傷送別。

晚間10點飯店舉辦熄燈儀式，所有的賓客、飯店員工走到1樓的大門外，將大廳及飯店外的燈全部熄滅，象徵著飯店正式畫下句點，也讓參加者都覺得相當的不捨。

大億麗緻酒店是台南第一家五星級飯店，在疫情期間業績大受影響，加上周邊有許多新蓋的飯店，競爭相當激烈，4月底突然宣布結束營業，震驚各界。

台南大億麗緻酒店晚上營業最後一天舉辦音樂會送客。記者修瑞瑩／攝影
台南大億麗緻酒店晚上營業最後一天舉辦音樂會送客。記者修瑞瑩／攝影

疫情 酒店 音樂會

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