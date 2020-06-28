大高雄盃國標舞全國公開賽 準雄女生任艾利奪3金1銀

「第四屆大高雄盃運動舞蹈全國公開賽」今天在高雄市中正技擊館東館舉行，超過150名、來自全台愛好國標舞的青少年選手參賽。選手任艾莉「文舞雙全」，一口氣拿下3金1銀，在今年國中教育會考還拿下5A、30點佳績，篤定可錄取雄女。

這場今年度中南部運動舞蹈界盛事，分為39個組別，原本四月就要舉辦，但因疫情而延到現在。主辦單位高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會特別改良傳統裁判制度，讓賽事更加公開公平，各組別選手都必須經過至少三輪分別排出8個名次，對選手的技巧與體能都是考驗。

高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會理事長蔡宛蓁與秘書長許哲睿，是高雄在地知名職業拉丁舞夫妻檔，也是國標舞界人人稱羨的神鵰俠侶。比賽中場安排超過100位舞者一起表驗氣勢磅礡的西班牙鬥牛舞，讓因為疫情無法出國的觀眾感受到異國風情。

15歲選手任艾莉剛從五福國中畢業，國中教育會考得到5A、30點的佳績，暑假後確定入學高雄女中。她技驚四座，一口氣拿下3金、1銀，分別是「國中單人拉丁五項」銀牌、「國中單人拉丁兩項」金牌、「大專高中單人拉丁五項」金牌、「大專高中單人拉丁兩項」金牌，其中後兩金是越級挑戰。任艾莉學舞6年，比賽經驗5年以上，大大小小的比賽得了至少50次以上的金牌，學校的課業又好，稱得上「文舞雙全」。

另一位備受矚目的小將陳亭瑀成績也相當亮眼，今年才12歲的她，已學舞四年，今年獲得樂群國小頒發特殊才藝獎。這次比賽特別跨組至與國中生一起比賽，獲得「國中單人拉丁五項」金牌，及「國中單人拉丁兩項」銀牌。 主辦單位在中場安排超過100位舞者一起表驗氣勢磅礡的西班牙鬥牛舞。