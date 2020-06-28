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澎湖體驗採收花生 親子共享田園樂

中央社 / 澎湖縣28日電

「來去挽土豆、掘土豆囉」，澎湖200組民眾與親子們，今天充當一日農夫，在西嶼竹灣農田區採收花生，個個埋頭苦幹、汗流浹背，體驗到粒粒皆辛苦，留下難忘回憶，場面熱鬧有趣。

澎湖縣農會「白膜花生」農業體驗營活動，今天在澎湖西嶼竹灣花生田區舉行，包括議長劉陳昭玲與縣府農漁局長陳晶卉等人都到場，並下田露了一手「掘土豆」的技巧，與200組親子民眾一起體驗，重溫早期傳統農事的甘苦，農會總幹事陳一正並介紹澎湖花生的成長史，讓民眾對在地作物有進一步認識。

活動重頭戲是田間「白膜花生」採收體驗活動，農民先行耕牛犁田後，再由參加民眾下田採收，有的徒手採集、也有帶著耙子來挖落花生，只見民眾在大太陽下埋頭苦幹，短短半小時採收中，都大有斬獲，採到的花生也都歸民眾所有。

現場還有掘花生與剝花生比賽，分別由農友林垂昆與蘇秀杏獲得第一名，是名副其實的花生達人，並由劉陳昭玲與陳一正頒贈獎金。

另外也安排田媽媽以花生為主的花生石鮔蒸鮮魚、花生滷豬腳、花生炒高麗菜和花生肉粽等風味料理，讓民眾留下滿滿的回憶，歡度一個難忘的農遊體驗田園樂。

「白膜花生」是澎湖大宗的雜糧作物，主要產於澎湖西嶼與湖西2鄉，每年於冬季播種，趕在夏季收成，澎湖的白膜花生帶殼蒸煮，口感香甜綿密，保有花生原有的營養與風味，冷凍、熱食均宜。

澎湖 親子 農民

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