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端午連假最後一天 高雄市下午將出現收假車潮
端午連假最後一天，高雄市截至中午，市區主要道路及景點周邊交通車流大致順暢，平均時速約可維持40公里左右。但預計下午2時到6時，高速公路匝道周邊聯絡幹道路段將有收假返鄉車潮。
高雄市交通局表示，今日上午截至中午12時，市區主要道路及景點週邊交通車流大致順暢，平均時速約可維持40公里左右。市區主要幹道流量反而較平常假日減少10%，車速提升3%，車多時段集中在上午10時至12時。
交通局表示，此次端午假期主要人車較多時間段以集中在連假前兩天的26、27日。主要景點仍以哈瑪星、西子灣、旗津為較熱門，車流量比平常假日約增加2成左右，停車場在下午均滿場。郊區景點如佛光山、旗美地區停車率約有6到7成。
今日下午因收假返回工作地關係，交通局預估，高速公路匝道周邊聯絡幹道路段將有收假返鄉車潮，車多時段預計從下午2時持續到6時左右。
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