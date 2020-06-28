全台首座飛官眷舍民宿開張 到屏東體驗懷舊日本味

全台首座飛官眷舍合法民宿「勝利125民宿」於今天上午10時，舉行開幕典禮。屏東縣政府文化處表示，此民宿不僅為，歷史建物活化再利用的範例，更是園區內第一家民宿。業者也表示，不用出國，也能來屏東享受濃濃眷村日本味。

擁有濃厚眷村味與歷史氣息的勝利125民宿，不僅是黑瓦斜屋頂的日式建築，更是全台首座飛官眷舍合法民宿，透過抬高建築基座，不僅適於屏東的氣候，更能防潮又通風。

勝利125民宿位於屏東勝利星村創意生活園區入口點，距離屏東火車站步行約12至15分鐘，此外，民宿旁還有「勝利特色郵局」，除了眷村郵票牆面彩繪，每到整點時分，郵局大門上方會有機械動力報時秀，供遊客拍照打卡。

勝利125民宿的空間設計是以懷古日式老家具布置客廳，室內還請了80歲老師傅，以手工製作的方式歷時3個月，才完成的數塊榻榻地板，隔間採日式方格窗框展現懷舊日式眷村風格。

民宿業者也推出屏東在地小旅行，可搭配民宿設計走多樣遊程，如，穿著和服木屐或旗袍走讀勝利星村，或由導覽人員帶領至眷村，了解將軍故事的時空隧道，更讓來訪的旅人駐足時，品嚐在地保存的難忘回憶。

民宿負責人郭宥婕表示，勝利125民宿包棟住宿可容納8人，廣邀民眾來屏東走讀懷舊老眷村，透過深度的小旅行，看見屏東不同面向的文化之美。

郭宥婕還說，來住宿的遊客，可以把握在午後，坐在木造後長廊庭院沖上一壺日式抹茶，不用買機票出國，在屏東就能享受濃濃眷村日本味。

屏東縣政府文化處表示，整個勝利星村預計在今年8月會整理完工，目前還剩下25棟準備開始招商，預計在今年底會全數開幕。