高雄205兵工廠 預計2023年搬遷完成

位於高雄亞洲新灣區的205兵工廠，1998年行政院指示遷建後，延宕超過18年，阻礙高雄產業轉型與城市發展。2016年8月，國防部與高雄市政府簽署合作意向書，正式啟動搬遷作業，總經費121億元。立委賴瑞隆日前邀集國防部、高雄市政府新工處、地政局等單位召開「205兵工廠遷移進度」座談會，協調各單位要求加速作業時程，縮短執行期程至2023年完成搬遷。

高雄市政府新工處表示，205兵工廠搬遷作業，國防部以「代拆代建、先建後遷」原則，委由高雄市政府新工處代辦執行。林園營區、大樹北營區已於去年7月及12月開工；大樹光復營區則因流標多次，已於6月辦理公告招標，預計7月10日開標，10月開工，執行經費逾62億元，預計2022年完工後，由國防部進行機具整合及驗收。

國防部表示，興建過程中將採階段逐棟驗收，以縮短完工驗收時程。也承諾縮短機具整合作業，規畫於2023年完成搬遷作業，將土地交由高雄市政府辦理區段徵收。

高雄市地政局表示，內政部2018月5月通過區段徵收計畫，啟動開發作業，目前正辦理公有土地作價款發價作業，待軍方撤遷後，辦理土汙調查改善及工程施工作業。

賴瑞隆說，205兵工廠緊鄰高雄雙港樞紐，捷運紅黃線及輕軌的交紐點。他要求中央加速205兵工廠遷移時程，與高雄市政府共同合作開發，縮短作業時程，加速完成亞洲新灣區最後一塊開發拼圖。

賴瑞隆盼205兵工廠未來將轉型成為國際企業總部、區域金融商貿中心、創新研發產業機構、商城及城市綠地，帶動高雄產業轉型及區域整體開發。同時也成為人才匯流的學研基地，並借鏡台北信義計畫的開發模式，成為高雄經貿發展的新都心。