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高雄駕駛亂丟一個口罩被罰3600元 檢舉人抽20%

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾檢舉駕駛打開車門亂丟口罩，高雄市環保局依廢清法開罰3600元。圖／高雄市環保局提供
民眾檢舉駕駛打開車門亂丟口罩，高雄市環保局依廢清法開罰3600元。圖／高雄市環保局提供

新冠肺炎疫情在國內雖已趨緩，仍提醒民眾在無法保持社教距離時要戴口罩。考量環境與公共衛生，環保單位嚴格取締亂丟口罩者，高雄市檢舉達人以行車記錄器拍到一名駕駛，打開車門向草叢空氣丟出一個口罩，向環保局檢舉，環保局依車號及戶籍資料開罰車主3600元，檢舉者可領到裁罰金額的20%。

高雄市環保局表示，許多民眾已在日常生活養成配戴口罩習慣，但使用完的口罩如果隨意丟棄在街道、公園或廣場等公共處所，不但影響環境，更增加廢棄口罩傳染他人風險。 亂丟口罩行為已違反廢棄物清理法的規定，特別在防疫期間，考量環境及民眾健康影響，環保單位已提高裁罰標準，凡違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將由原本1200元提高至3600元，再犯者最重可處罰6000元。

在防疫期間，環保局已派員於醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等易遭亂丟口罩場所，加強巡檢。民眾看到稽查人員，通常都不敢亂丟口罩，並沒有抓到行為人。環保局也邀請民眾一起監督，歡迎檢舉提供足資辨識違規行為人的身分，像是拍清晰的車牌號碼、亂丟口罩的照片或影片，做為後續告發處分的依據。

環保局稽查科表示，最近有接獲一名檢舉者寄來的影片，應是行車記錄器拍下，剛好拍到前車停下來，駕駛打開車門，手往外丟出一個口罩到道路旁草叢空地。因為行為非常明確，環保局依影像檔查證車號及戶籍資料，告發車主，依廢清法開出3600元罰單。民眾說，買一個口罩才5塊錢，丟一個要3600元，真不划算啊！

口罩 行車記錄器 車主

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