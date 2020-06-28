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退而不休！「銀響力團隊」助婦人重返職場 發揮專長
居住在屏東的黃淑珠（60歲），原在從事衛生服務單位工作，退休後在家中照顧長輩，直到兩老過世，卻逐漸對生活感到失去重心，於是透過勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心的媒合，重拾專業技能，並重新投入職場協助企業指導員工職場安全的做法，以及改善員工的工作困擾。
黃淑珠擁有護理師證照及具醫護專業背景，曾在衛生服務單位工作30餘年。退休後，在家專心照料家中長輩，直到兩老過世，雖然生活中偶有朋友邀約聚會、踏青，但沒有持續工作的她，開始感到生活失去重心，於是便到南區銀髮人才資源中心諮詢。
南區銀髮人才資源中心了解黃淑珠的過往和經歷後，建議她將原有的醫學知識，重新投入中心「銀響力團隊」，繼續發揮她的專業知識與技能。
起初，黃淑珠在屏東找尋工作機會，卻礙於年紀與各種原因被數間企業婉拒，歷經數次面試，終於在萬巒鄉找到一家傳產公司，聘請她作為企業的健康職場諮詢導師。
黃淑珠重新投入職場後，會評估每間公司的實況，並給予相應的輔導意見，此外，因應疫情，她也會提供企業衛教專業指導，如環境消毒、員工落實防疫等觀念。此舉讓更多企業主看見她的表現，並主動推薦她到其他公司協助。
黃淑珠表示，加入「銀響力團隊」，能讓自己持續發揮專長協助不同單位真的非常開心。她還說，「沒想到60歲，還能發揮專長助人，真的很有成就感！」
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