高雄神農市集邀200人一起立芒果慶端午 趣味橫生

端午節立蛋不稀奇，立芒果才夠看，高雄市農業局今天傍晚號召200人一起立金煌芒果，不少人挑戰成功，樂得拍照留影！

疫情過後，在高雄廣受好評的「神農市集」又恢復熱絡，趁著端午連假，高雄市農業局在27、28兩天召集優質在地小農齊聚，展售具有3章1Q，獲專業認證並可追溯履歷的優質農特產，配合端午佳節，今午更舉辦一場「端午立金煌」活動，高雄市代理市長楊明州與200名民眾一起立芒果，場面浩大，趣味橫生。

楊明州表示，高雄六龜區是金煌芒果發源地，當地果農黃金煌在60年代以懷特品種為母本，凱特品種為父本，育成品質極優的金煌芒果，他無私提供種苗給鄉民栽種，為六龜帶來上億收入。

金煌芒果果形碩大，滋味酸甜，果肉Q彈，近年除拓展外銷市場，也開發果乾冰品，價值提升，端午節用來立芒果，算是頭一遭！楊明州期許這次立金煌芒果活動，也能為高雄帶來好運一整年。