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進不來！ 仍有4萬名境外生被擋在我國門外

高雄神農市集邀200人一起立芒果慶端午 趣味橫生

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄「神農市集」 今起一連兩天，邀在地小農展售優質農特產品。記者王昭月／攝影
高雄「神農市集」 今起一連兩天，邀在地小農展售優質農特產品。記者王昭月／攝影

端午節立蛋不稀奇，立芒果才夠看，高雄市農業局今天傍晚號召200人一起立金煌芒果，不少人挑戰成功，樂得拍照留影！

疫情過後，在高雄廣受好評的「神農市集」又恢復熱絡，趁著端午連假，高雄市農業局在27、28兩天召集優質在地小農齊聚，展售具有3章1Q，獲專業認證並可追溯履歷的優質農特產，配合端午佳節，今午更舉辦一場「端午立金煌」活動，高雄市代理市長楊明州與200名民眾一起立芒果，場面浩大，趣味橫生。

楊明州表示，高雄六龜區是金煌芒果發源地，當地果農黃金煌在60年代以懷特品種為母本，凱特品種為父本，育成品質極優的金煌芒果，他無私提供種苗給鄉民栽種，為六龜帶來上億收入。

金煌芒果果形碩大，滋味酸甜，果肉Q彈，近年除拓展外銷市場，也開發果乾冰品，價值提升，端午節用來立芒果，算是頭一遭！楊明州期許這次立金煌芒果活動，也能為高雄帶來好運一整年。

高雄市農業局代理局長王正一說，現在想要一嚐高雄六龜金煌芒果的美味，不必親臨六龜，只要手機一滑在「高雄首選電商平台」訂購就可以。在捷運至凹子底站4號出口舉辦的「神農市集」，明天還有一天，民眾可以把握採購機會。

高雄市農業局表示，想一嘗六龜金煌芒日的美味，手機一滑在高雄首選電商平台就能下單。記者王昭月／攝影
高雄市農業局表示，想一嘗六龜金煌芒日的美味，手機一滑在高雄首選電商平台就能下單。記者王昭月／攝影
高雄「神農市集」立金煌芒果活動，吸引許多民眾挑戰。記者王昭月／攝影
高雄「神農市集」立金煌芒果活動，吸引許多民眾挑戰。記者王昭月／攝影
高雄市農業局今天傍晚在「神農市集」舉辦一場別開生面的「端午立金煌」活動，高雄代市長楊明州（中）帶頭挑戰。記者王昭月／攝影
高雄市農業局今天傍晚在「神農市集」舉辦一場別開生面的「端午立金煌」活動，高雄代市長楊明州（中）帶頭挑戰。記者王昭月／攝影
高雄舉辦別開生面的端午立金煌活動，吸引大小朋友挑戰。記者王昭月／攝影
高雄舉辦別開生面的端午立金煌活動，吸引大小朋友挑戰。記者王昭月／攝影

芒果 六龜 高雄市

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