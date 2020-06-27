為了阿嬤40歲浪子回頭 投入照服產業月入5萬重獲新生活

40歲阿勝（化名）小時候父親騎機車載著母親及在襁褓中的自己，參加喜宴後返家途中發生車禍，母親當場死亡，父親摔斷雙腿，父親因自責終日藉酒澆愁，罹患嚴重憂鬱症後不久去世，阿勝與小兒麻痺的哥哥從小被阿嬤扶養長大，他因家貧走上險路，因自己不學好，親戚不敢再收留阿嬤，哥哥流落街頭，自己身無專業技能又沒工作，思考人生如何重新開始。

一次機會得知台南市勞工局推動照顧服務產業，鼓起勇氣報名參加勞工局補助中華醫事科技大學辦理的照顧服務員訓練， 阿勝完成課程並取得結訓資格，擔任居家照顧服務工作，目前任職社團法人高雄市路竹社會福利協會，「現在的工作幫助到別人又可增加自己的經濟收入，讓自己擁有照顧阿嬤、哥哥及自己家庭的能力」。

阿勝說，在服務的個案中接觸到不同人事物，不斷學習、成長及增廣見聞，更可以看到不同家庭不一樣的生活方式，「因自己走過的路，更能理解弱勢家庭的艱辛」，他出獄後到現在進入職場，終於了解什麼是社會責任，過去讓家人有太多失望，對於社會與家人的虧欠，現在更努力回饋。

阿勝也帶哥哥一起進入照顧服務員領域，哥哥今年參加照顧服務員訓練已順利結訓，到醫療院所擔任看護，阿勝很感謝勞工局職訓就服中心開辦這樣的課程，可以學到一技之長，重新踏入職場。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲宣布投入21億元的預算在長照相關的服務與建設，其中照顧服務人員是不可或缺的重要環節，台南市開辦35班訓練數，不僅教職能更提供就業協助。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲指出，照顧服務員訓練課程招生中，訓練地點包含中西區、南區、仁德區、永康區、新營區等，相關課程資訊可在全國7-11統一超商「i-bon」系統「下載－政令宣導－臺南市政府找頭路」查詢，或電洽民政市政中心（06）6330820分機306、307、永華市政中心（06）2991111分機1810，鼓勵有心投入照顧服務產業的民眾報名。