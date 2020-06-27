快訊

中市槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

悶壞了 墾丁小琉球人潮仍滿暑假看好

中央社 / 屏東縣27日電

新冠肺炎後疫情解封、加上燠熱的氣候，報復性旅遊潮在端午連假第3天仍讓墾丁小琉球人潮滿滿，由於出國還沒解封，國旅市場好到暑假，墾丁、小琉球7月訂房率已逾8成。

端午連假前2天，警方估計湧入恆春半島的遊客約10萬人次，讓昨晚的墾丁大街即便在人車分流下，車輛讓出大街給行人，整條大街仍呈現滿是人群的狀況。

今天截至下午4時，南下恆春的車輛仍有7400多輛，同時北上的車輛有6000多輛，已見北返回歸車潮，警方統計，今天南下恆春半島的人潮約有3萬多人。

白天墾丁各海域沙灘仍是滿滿的戲水人潮，墾丁各大飯店及多數特色民宿今天也仍是滿房，明天多數在6成以上，墾丁夏都酒店明天則是客滿，夏都公關表示，這波是國旅潮，而且是散客，團客幾乎沒有，遊客多說是「悶壞了！」

蔡姓遊客今天才與家人一起南下墾丁，家住南部，他表示，考慮到連假前2天人潮爆滿，所以才選在今天到墾丁遊玩。

人潮雖多，消費能力卻不如商家預期，墾丁社區協會理長曾春惠在墾丁大街開餐廳，她表示，人潮雖是近幾年高峰，但因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有企業放無薪假，明顯感覺到遊客在消費時都特別省，大家只是出來散心，期待7月份政府發放的振興券。

小琉球前2天都是萬人登島，今天交通船業者統計，起碼也有8000多人登島，今晚小琉球的各飯店、民宿都滿房，滿溢到東港的民宿，業者說，悶了半年的業績終於「回春」。

國旅潮好到暑假，墾丁各五星級飯店7月份的訂房平均在8至9成以上，7月的週六多已滿房，墾丁福華及凱撒飯店表示，7月份的房價較去年同期便宜1成左右；特色民宿瑪家之家也表示，房價比去年暑假便宜。

至於8月份的訂房，各大飯店及民宿平均5成到8成，屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，她自己的民宿目前8月訂房率約5成，民眾還在觀望。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，目前的訂房，今年暑假比去年好約1至2成，墾丁暑假本來就是熱門景點，今年民眾無法出國旅遊，預期墾丁暑假的好榮景；墾丁凱撒飯店暑假客群多是家庭旅遊的國旅遊客，每年暑假幾乎都是客滿狀態，今年暑假也不例外。

墾丁 小琉球 民宿

延伸閱讀

安平圖書館迎接暑假活動多 做筆筒、看電影、當文青

學者：全年國旅產值估增2,200億

連假點火 國旅業績爆發

端午連假 觀光業者：墾丁大街人潮不如往年旺季

相關新聞

多納「一線天」土石崩落 茂管處將設告示禁止遊客進入

高雄茂林多納溫泉溪上游「一線天」峽谷近年在網紅宣傳下爆紅，每逢假日吸引眾多遊客踏訪山野秘境，昨天傳出土石崩落意外，所幸沒...

成軍不到1年 「TENG騰CrossFit」參加龍舟錦標賽奪冠

屏東縣龍舟委員會在去年11月成立競技龍舟隊「TENG騰CrossFit」，隊上有八成是原住民選手，隊員20人，成軍不到一...

天氣太熱？ 高雄後勁溪約10公噸重的魚群暴斃

高雄後勁溪在端午連假期間被發現大量死魚，高雄市政府水利局獲報後，昨起連續兩天加派人撈除，估計死魚重達10公噸左右，經環保...

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

端午連續假期，澎湖縣府旅遊處統計指出，到昨天已有超過2萬人次出遊澎湖，湖西北寮奎壁山地質公園以摩西分海景觀著稱，遊客可從...

金門積極治療 褐根病「樹癌」 盼防止疫病擴散

褐根病是目前危害金門地區林木最重要的根部病害，林木經感染後無藥可治，故有「樹癌」之稱。金門縣林務所今天表示，自107年至...

高雄偏鄉郵務士 為獨居長輩送物資兼送暖

新冠肺炎疫情來勢洶洶，高雄郵局人員配合運送口罩與酒精等防疫物資，市區郵務士要將數量龐大的口罩送至健保藥局，工作負荷重，六...

高市府虛實並進 打響MIK品牌

公部門的電商平台也能創造績效？高雄市經發局今年6月2日啟動「高雄好物市集」電商平台，到本月25日止累計累計900多筆、1...

端午連假 馬祖跳島遊客搭船大排長龍

今年端午節連假為武漢肺炎疫情爆發以來解禁後的首次連續假期，馬祖成為遊客出遊熱門地點，兩天共有3127名遊客來馬祖遊玩，跳...

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

今天是端午連假第2天，澎湖縣府旅遊處統計指出，昨天至今已有超過2萬人次出遊澎湖，湖西北寮奎壁山地質公園以摩西分海景觀著稱...

端午連假 觀光業者：墾丁大街人潮不如往年旺季

端午連假全台各處景點都滿溢，墾丁2天來，湧入近10萬人，墾丁大街昨晚人潮雖不少，但有飯店業者觀察發現，大街人潮不如往年旺...

端午連假+暑假 在高雄搭台灣好行觀光公車可享半價

端午連假之後暑假就要到來，交通部光局鼓勵民眾出遊，將再祭出好康優惠，即起至9月30日止持電子票證搭「台灣好行」路線，即可...

端午連假單日逾萬人出遊 澎湖觀光明顯回溫

今天是連假第2天，離島澎湖從昨天起出現報復性出遊人潮，今天也不例外，有些遊客選擇3天2夜行程，今天到、收假前返台，今早陸...

熱門新聞

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

殯葬業進駐北市大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

40多年前花板雕刻師月薪4萬多 現在全台只剩他1家

每坪40萬元？彰化市原凱福登店址傳將建26層住商大樓

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

天氣太熱？ 高雄後勁溪約10公噸重的魚群暴斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。