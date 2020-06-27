悶壞了 墾丁小琉球人潮仍滿暑假看好

新冠肺炎後疫情解封、加上燠熱的氣候，報復性旅遊潮在端午連假第3天仍讓墾丁及小琉球人潮滿滿，由於出國還沒解封，國旅市場好到暑假，墾丁、小琉球7月訂房率已逾8成。

端午連假前2天，警方估計湧入恆春半島的遊客約10萬人次，讓昨晚的墾丁大街即便在人車分流下，車輛讓出大街給行人，整條大街仍呈現滿是人群的狀況。

今天截至下午4時，南下恆春的車輛仍有7400多輛，同時北上的車輛有6000多輛，已見北返回歸車潮，警方統計，今天南下恆春半島的人潮約有3萬多人。

白天墾丁各海域沙灘仍是滿滿的戲水人潮，墾丁各大飯店及多數特色民宿今天也仍是滿房，明天多數在6成以上，墾丁夏都酒店明天則是客滿，夏都公關表示，這波是國旅潮，而且是散客，團客幾乎沒有，遊客多說是「悶壞了！」

蔡姓遊客今天才與家人一起南下墾丁，家住南部，他表示，考慮到連假前2天人潮爆滿，所以才選在今天到墾丁遊玩。

人潮雖多，消費能力卻不如商家預期，墾丁社區協會理長曾春惠在墾丁大街開餐廳，她表示，人潮雖是近幾年高峰，但因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有企業放無薪假，明顯感覺到遊客在消費時都特別省，大家只是出來散心，期待7月份政府發放的振興券。

小琉球前2天都是萬人登島，今天交通船業者統計，起碼也有8000多人登島，今晚小琉球的各飯店、民宿都滿房，滿溢到東港的民宿，業者說，悶了半年的業績終於「回春」。

國旅潮好到暑假，墾丁各五星級飯店7月份的訂房平均在8至9成以上，7月的週六多已滿房，墾丁福華及凱撒飯店表示，7月份的房價較去年同期便宜1成左右；特色民宿瑪家之家也表示，房價比去年暑假便宜。

至於8月份的訂房，各大飯店及民宿平均5成到8成，屏東縣民宿協會理事長林淑敏表示，她自己的民宿目前8月訂房率約5成，民眾還在觀望。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，目前的訂房，今年暑假比去年好約1至2成，墾丁暑假本來就是熱門景點，今年民眾無法出國旅遊，預期墾丁暑假的好榮景；墾丁凱撒飯店暑假客群多是家庭旅遊的國旅遊客，每年暑假幾乎都是客滿狀態，今年暑假也不例外。