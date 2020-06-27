發現不一樣金門！移民署邀約新住民彩繪「姬兜蟲」撲滿

「姬兜蟲」形似獨角仙，是金門戰地意象的代表。為了讓新住民瞭解金門地區的生態，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天在水頭商港旅客服務中心舉辦多元文化宣導活動，邀請金門縣林務所與新住民分享金門在地生態的獨特性，也安排親子彩繪特色甲蟲「姬兜蟲」撲滿，讓新住民透過畫筆瞭解金門昆蟲多樣性。

這場彩繪「蟲蟲撲滿」相當有趣，大概有將近40位親子報名參加，來自印尼的小莉興奮地表示，嫁至金門多年，但從來沒有注意過金門的生態特色，透過今日有趣的彩繪活動，又發現不一樣的金門。

林務所表示，金門沒有「獨角仙」，而是有類似的「甲蟲」叫作「姬兜蟲」，台灣蘭嶼也有出產，但體型則較馬來西亞或印尼所產的小了許多。大膽島上的「姬兜蟲」若推斷屬實，且為福建分布的種類或是其亞種，則大膽島「姬兜蟲」將成為台灣產兜蟲亞科中的第十種兜蟲。

大二膽上的「姬兜蟲」外型與綠島、蘭嶼所產之「姬兜蟲」有明顯差異，依照地理位置推斷，可能為福建分布的種類或是其亞種；「姬兜蟲」體型較獨角仙稍小，體型圓胖，與獨角仙最大的差異在於胸部的背角特別發達壯碩，而頭角則比獨角仙相對短小；「姬兜蟲」會利用頭角與胸角當作鉗子一般來使用，有時做為競爭雌蟲的打架工具，有時也會橫向夾起雌蟲移動並有獨佔現象，在泰國甚至有鬥「姬兜蟲」的習俗。