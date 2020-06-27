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端節連假接近尾聲 澎湖機場港口再現返台人潮

中央社 / 澎湖縣27日電

端節連假接近尾聲，首批抵澎湖觀光旅遊的遊客今天結束行程，澎湖海空再現返台人潮，單單布袋航線14艘交通船傍晚就將載運近5300名遊客返台。

縣府旅遊處表示，端節4天連假，首梯3天2夜的遊客，今天行程告一段落，布袋馬公航線的凱旋、藍鵲、滿天星、太吉、金星等14艘交通船，港務大樓出境候船室塞爆了搭船的旅客，大樓外還特別搭設遮陽棚供搭船旅客休息，傍晚共將搭載5297名遊客返回嘉義，國際海上花火節7月將開幕，也將是另一波旅遊高峰。

空中交通今天共飛航52架次，馬公航空站表示，直到下午4時止，各航線才飛了不到一半的航班，有2386人出境返台，預估到晚班結束，也會有超過5000名旅客返台。

一連4天的端節連假，粗估至少有2萬名遊客抵澎，為期3天2夜的行程，今天有萬餘人結束行程返台，其餘第二波旅客，可望在明天連假結束後返台，端節報復性的出遊可望告一段落。

今年端節連假，澎湖湧入超過萬名遊客，本島和離島各個景點都擠滿人潮，清晨和晚間的早餐廳、餐廳、特產店和冰品冷飲，都可見大排長龍的景象，幾乎被搶購一空，業者利用端午連假大賺一筆，眉開眼笑。

連假 航線

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