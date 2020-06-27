35年前「餛飩麵媽媽」滿碗暖意 國小校長北上尋恩人

35年前補習吃麵時，麵攤老闆娘每次都偷偷地多加餛飩，讓屏東市建國國小校長施世治感念在心，端午連假他再到北市南昌公園，拿著大字報拜訪店家盼找到這名「餛飩麵媽媽」。

端午連假，施世治北上台北市南昌公園，在附近傢俱街及廟宇，拿著「尋恩人，35年前在此賣麵」的大字報，挨家挨戶詢問傢俱店老闆及廟內老人，尋找當年在南昌公園附近擺攤賣麵的「餛飩麵媽媽」。

施世治接受中央社訪問時表示，他昨天拜訪附近傢俱店，今天拜訪廟宇，昨天雖有找到當年他從屏東北上租房子的傢俱店，但老闆夫妻已過世，下一代對「餛飩麵媽媽」的攤位沒有印象，讓這趟尋人的一絲線索又斷掉。

施世治今天在臉書（Facebook）發文，同時張貼在「我是蘆洲人」社群，希望能找到這名感念在心35年的「餛飩麵媽媽」。

施世治在南昌公園的尋人行動，也勾起附近一些傢俱店老闆對當年（年代在1984~1985年）南昌公園的場景。

施世治於3年前的5月20日（我愛妳）前夕在臉書第一次發表他與「餛飩麵媽媽」的故事，施世治說，當年大學沒考上，爸爸清出口袋僅有的錢， 讓他從屏東北上到當年有名的國民補習班補習。

他指出，由於家境貧窮，當時自我要求2週所有花費不能超過新台幣500元，他因為骨架小，個子也不高，看起來面黃肌瘦，一副風吹就倒的樣子。

他說，當時住在台北市羅斯福路附近的南昌路二段，南昌路有個三角公園，路邊有個長得白白淨淨的老闆娘，她用一台推車在那裡擺攤賣麵，他每週都會選一天去那裡吃麵，總覺得這麵攤讓他沒有異鄉遊子的感覺。

施世治表示，他吃麵時，老闆娘總是建議吃飩餛麵，他以為是老闆娘的拿手絕活，所以每次都點餛飩麵，同伴覺得奇怪為什麼每次都點一樣，後來發現他的餛飩麵好像與別人不太一樣，但又說不出哪裡不一樣。

施世治說，他就這樣吃了「餛飩麵媽媽」的餛飩麵半年，直到離開台北的前幾週，同伴忍不住翻攪檢視，才發現他的餛飩比別人多了一倍，而且都蓋在麵下面，讓他與別人無法查覺有異，當場他眼淚掉了下來。

施世治當時淚眼望向老闆娘，站起來走向她，害羞的個性只讓他說出了「謝謝」，老闆娘做手勢要他把眼淚擦一擦，輕輕搖搖頭，用唇語跟他說，「別哭」，然後，轉身忙著煮其他客人的麵。

施世治表示，「原來，這就是一直感受到幸福的原因，我一個異鄉遊子被默默關照這麼久」。

施世治告訴中央社記者，他大學時曾經回到當年的攤位尋找「餛飩麵媽媽」，但那裡已變成水果攤，當時那邊的攤販告訴他，「餛飩麵媽媽」搬去「蘆洲或三重」，由於年代已久，他不確定是否就是這2處。

3年前選在代表「我愛妳」的5月20日前夕於臉書首次發表這段故事並尋找恩人，他同時在5月20日當天於當時服務的屏東市唐榮國小請師生及網友吃餛飩麵，並以行動劇重現當年的故事，施世治表示，他的母親看了行動劇後當場掉下眼淚地說「原來我的兒子在補習時有人默默關照著他」。

施世治說，北上尋人是他一直的心願，不行動就永遠找不到，做了就不會有遺憾，他用臉書及行動尋找恩人，分享社會上「默默關懷」及「感恩」的溫暖，對師生、家長、網友都有感染力。

施世治還在臉書上請大家幫忙找「餛飩麵媽媽」，他指出，如果找到「餛飩麵媽媽」，他第一句要向她說的是當年因害羞而不敢說的話「餛飩麵媽媽，謝謝妳，我愛妳」，他也將在每年的5月20日前後進行尋人行動，直到有了消息為止。

施世治曾在2012獲屏東縣師鐸獎、2013教育部師鐸獎，10年前創辦「屏東縣天文協會」，並擔任2屆理事長，曾發起屏東縣每年都舉辦的「恆春半島星空吶喊」活動，目前是協會榮譽理事長；2年前調到建國國小，爭取由縣政府在建國國小設立「獵戶座天文台」，促成屏東縣天文科學教育大躍進。