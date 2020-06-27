馬祖軍事設施解封首日 百名遊客參訪

馬祖勝利山莊、雲台山軍情館及大砲連因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，暫停參觀近3個月，為推動戰地觀光，今天起解封，已近百人參訪。

不過，軍方為鞏固軍民安全，仍依「防疫新生活運動」政策，要求參觀者配合防疫措施。

勝利山莊為軍方隱藏山壁中的接待所，是利用傳統火藥爆破及人力挖掘而成坑道，落成至今38年，提供各級貴賓視察防區住宿安全；民國85年興建的軍情館提供馬祖戰略情勢與偵測敵軍功能，強化官兵敵情教育；南竿大砲連仍為台灣最大巨砲陣地，240公厘榴彈炮為馬祖鎮島之寶。

截至下午2時30分，勝利山莊已53名遊客參訪，多為散客；大砲連110人參訪，遊覽車仍陸續載觀光團前往參觀；軍情館近百人，仍有散客陸續前往。

陸軍馬祖防衛指揮部表示，為落實防疫與國防安全需求，目前勝利山莊、軍情館與大砲連參觀採實名制，非本國或持居留證人員謝絕參觀；參觀遊客持續實施量體溫，有發燒及呼吸道症狀者不得進入；要求遊客保持社交安全距離，如果無法間隔時全程戴口罩，同時段參觀不超過25人。

馬防部表示，透過配合地方觀光，開放軍事設施，可推廣馬祖戰地風情與軍事教育，讓遊客體會馬祖作為戰地前線的肅殺氛圍與重要地位。